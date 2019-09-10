掰1個月10萬包養…人夫啪完女網友 竟連皮包的錢都幹走

2019-09-10 23:51

〔記者王俊忠／台南報導〕人夫上網到約炮軟體找小三，竟演變成「假包養、真性侵猥褻」女網友，還偷女方錢財，這名渣男網狼被一審法官共判刑4年9個月。

判決指出，黃姓人夫財力勉強，卻妄想包養小三體驗偷情之樂，今年3月中旬，他以手機上網到網稱「約炮軟體」的「SKOUT」網站，對成年女子小芳（化名）說，「願以1個月10萬元包養，1個月見面3次，可先給你錢，給我LINE帳號」，小芳回覆訊息後，黃男邀請女方加入LINE好友，兩人在LINE私聊包養相關事宜。

小芳要求黃男先支付半數包養費，黃男藉詞推託，小芳見狀表明反悔、不接受包養。黃男竟恫嚇小芳說：「如不赴約，會把先前妳同意接受包養等對話紀錄截圖，傳送給親友，等到雙方見面後才會刪除對話紀錄」。

小芳心生畏懼、不得已答應，依照黃男指示，於今年3月22日晚間8點左右到台南地區1家汽車旅館開房休息，黃男隨後騎機車到汽車旅館找小芳。

黃男進入摩鐵房內，先喝令小芳為他「打手槍」，接著強行脫去女方衣褲，先後以手指與性器官性侵得逞。

黃男完事後要小芳先去洗澡，竟趁機偷走她皮包內的1200元，到車庫想騎機車落跑。小芳察覺皮包被打開，追到車庫拉住黃男，小芳唯恐男方未刪除LINE上同意包養的對話紀錄，假意懇求黃男回到房間。

黃男回到房內另行起意，要求在小芳面前「打手槍」，並射精到女方身上，否則會散佈對話紀錄，小芳不敢抵抗，任由黃男面對她打手槍、射精在大腿上強制猥褻。

後來，黃男騎機車載小芳到汽車旅館對面的超商路旁，在小芳哀求下，黃男才把偷得的1200元還給女方，獨自騎機車離去。不甘受辱的小芳鼓起勇氣向警方報案查獲這名渣級網狼。

台南地院合議庭審結依強制性侵（判刑3年10月）、猥褻（判刑8月）兩罪合併判黃男應服刑4年4個月；竊盜罪判刑3月，得易科罰金，此案可上訴。

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