高中女兒與約炮男對話曝光！答應被「灌滿」老爸氣炸

2019-05-03 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕1名女網友昨（3）日在臉書上，貼出就讀高中2年級、17歲妹妹的臉書Messenger訊息，內容可見妹妹答應與1名身高140公分的男高中生做愛，還允諾讓對方用「滿滿的愛把你灌滿」，女方父親得知此事後決定今（3）日帶女兒驗處女膜。

女網友在臉書社團「爆廢公社」貼出多張對話擷取圖片，內容可見男方約女方在明（4）日週六共同行房，還特別強調「我要把我全部的愛灌下去」，17歲高中妹回答：「好XD你以為你在灌油喔」，男方也要求「我們在床上要一直抱著唷」獲得女方允諾，對話內容也曝露2人是第1次見面就要翻雲覆雨。

對話擷圖還顯示，男方傳訊息對17歲高中妹說：「如果想要，我可以把我的頭蠻（埋）在你的奶ㄇ><」，高中妹回答「這樣我怕癢XD」，男方繼續說「試試看就知道呀」，女方答應但要求「我怕癢喔所以不能騷（搔）我癢」，男方追問「告訴我你的弱點是什麼」，高中妹也同意向對方洩漏自己的「弱點」。

PO文女網友是高中妹的姊姊，她在貼文中寫道：「看到這對話，真的頭好痛，小朋友拿手機真的不放心，滿滿的愛灌下去，射我記得戴套怕懷孕，男方朋友說男方身高140」，她也補充，爸爸得知此事後決定帶妹妹驗處女膜；網友們則指出「往他頭上灌下去」、「現在小朋友講話好鹹濕」、「我同事上班也跟女友在這樣」、「天阿~開始擔心我家女鵝了」。

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