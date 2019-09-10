驚悚！惡男約炮被拒 當街砍高中妹20刀狠斷指

2019-09-10

水泥師傅 飛踢凶嫌救人

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄22歲曾姓男子追求16歲楊姓女高中生，甚至約炮，都被楊女拒絕。曾男愛不到，竟大白天當街堵到楊女，持西瓜刀將她砍成重傷，被害人情急用手擋刀，慘遭揮砍20多刀倒地，造成頭背和四肢多處刀傷，左食指還硬生生被砍斷，幸陳姓水泥師傅見義勇為飛踢凶嫌腰部救人。警方將曾男逮捕，楊姓少女仍在加護病房，所幸斷指已順利接回，曾男昨被檢方依殺人未遂罪嫌聲押獲准。

據了解，待職中的曾男，5、6個月前透過交友軟體認識楊女，曾男自以為是楊女的男友，不斷約少女出遊、甚至約炮；少女家教甚嚴，曾男還教她如何向父母編藉口外出，仍被少女多次拒絕。7日下午再傳訊約少女被拒，曾男懷疑她另交男友，醋勁大發萌生殺機，得知少女欲到鼓山區親戚開的內衣店，預藏西瓜刀騎機車前往。

曾男在店門口守候，直到少女步出內衣店騎樓，戴安全帽的曾男情緒失控持刀衝向楊女，向她揮砍20多刀，刀刀深可見骨，砍到連刀口都鈍了；少女情急用手阻擋對方攻擊，左食指遭砍斷，左中指骨斷，另右手指1根骨折，頭部、身體、手腳多處刀傷，少女倒地無力抵抗，曾男竟還不罷休。

凶嫌收押 少女斷指接回

騎車路過的28歲陳姓水泥師傅見義勇為，不顧自身安危，朝曾男腰部飛踢；另名阿伯也衝上前，合力保護少女。曾男的凶刀被踢落地上，警方趕到，曾男看見員警，呆愣現場就逮，救護人員將重傷少女送醫，並和路人尋回斷指，送至醫院接回。

檢警擔心凶嫌會騷擾傷者及家屬，向法院聲請預防性羈押獲准，重傷少女仍在加護病房搶救，幸斷指已順利接回，未來功能仍待評估。

警方提醒男女交友應理性，若不想成為情侶進一步交往，應明確讓對方清楚理解；同時，往來訊息避免讓對方有曖昧想像空間，並慎選異性友人，若對方有騷擾情事，應向父母或友人求助，若發覺對方情緒不穩，可透過對方親友勸說，自己外出也盡可能減少落單機會。

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