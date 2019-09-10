屁孩暗夜、暗巷性侵「女神學姐」 動作一半…女神逃走了

2019-09-10 06:32

〔記者楊政郡／台中報導〕少年「小毛」對學姐「阿雨」愛慕已久，但不被接受，看到阿雨被男人載回家還kissgoodbey，一時精衝腦，在暗巷中強拉阿雨要來強的，小毛說「很久沒碰女人了，拜託妳給我」，與洪男輪著控制阿雨，又輪著親吻胸部、頸部，洪男強拉內外褲，阿雨倒地後，小毛掏出陰莖在陰道口磨蹭，所幸正好有路人經過，兩人停止動作，阿雨穿好衣服並趁機跑回家，洪男依強制性侵判7年6月，小毛則移送少年法庭。

判決書指出，洪男、小毛及阿雨是同所國中畢業，前後屆學生，未成年小毛，一直對阿雨（未滿20歲）有好感，但不被接受。去年5月2日晚上，小毛邀阿雨外出被拒，與洪男到阿雨住處埋伏等候，晚間11時許見阿雨由蔡姓男子載送至住家附近巷口，躲在一旁觀看。

阿雨與蔡kissgoodbey，蔡離去後，阿雨發現小毛躲在草叢中自小客車旁，叫他不要躲了、快回家，小毛一時精衝腦，將阿雨拉回路旁車子前，說「讓我先來」，然後對阿雨說：「很久沒碰女人了，拜託妳給我」等。

不顧阿雨反抗、哀求，從背後控制雙手，一度兩人都跌向引擎蓋，阿雨雙手被控制在背後，小毛一手伸到前方把阿雨內衣掀開，阿雨再拉下來，洪男站前方再強行掀開阿雨上衣及內衣，洪男與小毛輪流控制，並流輪在前方親吻、舔舐胸部、脖子。

如此百般蹂躪還不夠，洪男刷一下把阿雨褲子連內褲脫至小腿處，阿雨反抗蹲下遮掩，洪也順勢坐下，以手指去摸阿雨下體，阿雨赤裸身軀倒向地面躲閃，小毛性慾高漲，脫掉褲子用陰莖抵住陰道口，一直磨蹭陰部得逞，突然有人接近的聲音，兩男才退開停止，阿雨趁機穿好衣服，見兩男情緒較穩定後，趕緊跑回家。

洪男辯稱都是小毛一人所為，他沒有幫忙，都在一旁滑手機，但小毛在少年法庭時供述明確，他跟洪男就是互相幫忙用手抓住控制阿雨，過程就是他與洪男輪流，後來聽到有人來的聲音就罷手等語。

阿雨在屢次偵訊、庭訊中供詞相符，陳述時痛哭流涕，洪男是臨訟狡辯，審酌其無前科，但矢口否認，未與被害人和解等，判處7年6月徒刑。

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