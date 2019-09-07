人夫酸人妻「親我老二4年」 綠帽夫崩潰慘被降職

2019-09-07 00:08

〔記者吳政峰／台北報導〕李姓人夫偷吃劉姓人妻，婚外情曝光後，李男要求分開，還飆酸劉女「親我老二4年」、「我老婆不會去親別人老公的老二」，劉夫得知後崩潰，罹患憂鬱症，工作大受影響，慘被降職，羞憤向李男提起民事賠償，高等法院日前判賠30萬元，全案確定，

李男與劉女原本是同事，有過一段情，雙方各自結婚，2014年再度勾搭上，每月均會發生1、2次性關係，直到李男妻子某日查看先生的電子郵件，赫見劉女寫道「我跟你是砲友嗎？」才知枕邊人出軌，一時間無法接受，差點尋短，直到李男不斷安撫，並說出劉女先生的名字後，她才冷靜下來。

李男決定斷絕孽緣，但劉女情緒激動，雙方大吵一架，李男傳訊「我們結婚通姦，被告也是應該」、「至少我老婆不會願意去親別人老公的老二」、「親我老二4年，通姦不是4天」、「妳有老公還可以跟別人交往」，酸她是人妻還外遇人夫。

李妻則Google劉女先生的名字，循線找到他的工作地點電話，與其聯繫。劉夫獲知愛妻出軌，猶如晴天霹靂，心情受創甚深，罹患憂鬱症，無心工作，慘遭降職。

劉夫提出妨害家庭告訴，李男被判刑6月、劉女則是4月；而後劉夫再提出民事損害賠償告訴，主張配偶權受到侵害，求償80萬元。

高院審理後認為，劉夫確實因為老婆外遇而受到精神折磨，李男侵害配偶權無誤，考量雙方的社經地位後，認為判賠30萬元較適當，全案確定。

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