認識當晚就撲倒女網友害懷孕 男蟲竟這樣辯…

2019-07-13 19:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕男子阿明（化名）與女網友認識第一天就相約見面，女網友從聊天中得知阿明從事進口服飾貿易，因創業也想從事相關工作，便應阿明之邀，到其住處看布料與服飾，阿明並承諾絕對不會侵犯女網友，卻不守承諾把女網友壓制在床，強脫衣褲性侵得逞，害女網友懷孕，新北地檢署日前依強制性交罪嫌將阿明起訴。

去年9月7日，阿明與女網友在BeeTalk網站認識，兩人當晚就相約見面，但女網友有先言明：「我無法接受太快發生性行為」，阿明也回稱，「我會尊重你的意願」，見面聊天過程中，女網友發現阿明從事進口服裝貿易，恰巧與她想創業的行業一樣，阿明因此邀約她到存放布料及服飾的住處，還承諾不會侵犯她，女網友這才放下防備欣然同意。

未料女網友一進房間看布料，阿明就硬把女網友撲倒在床，女網友大喊「不要」，要阿明放尊重一點，但色慾薰心的阿明，仍強脫女網友衣褲，強吻性侵女網友，事後女網友發現竟懷孕，今年2月進行人工流產。

庭訊時，阿明否認犯行，辯稱兩人情投意合。但女網友黃姓友人證稱，案發後女網友有泣訴被性侵，前往探視發現女網友出現焦慮、拔頭髮等症狀，且常做惡夢。

警方將女網友人工流產的胚胎送鑑定，認定阿明是父親的機率高達99％，加上案發後阿明傳訊女網友：「不要生氣了怎麼都不回」，翌日女網友回傳：「為什麼那天你明明說會尊重我，卻還是強迫我做愛？硬是上了我…你明知我不願意…」、「我說了不要就是不要」、「我不是你女朋友你還硬來」，阿明回訊：「真的很喜歡妳才會這樣好嗎？」、「你就直接跟我講你想要我怎麼做」等語，檢方綜此認定阿明犯行，將他起訴。

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