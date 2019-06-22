看完A片精蟲衝腦 保全竟撲倒媽媽：很想要

2019-06-22 23:09

〔記者吳政峰／台北報導〕保全小昌（化名）去年看完A片後色心大發，罔顧倫常舌吻媽媽，還說「好久沒有那個了，很想要」，強行指侵，要進一步性侵時，下體慘遭媽媽狠捏，痛到不能自已，媽媽趕緊衝到陽台求救，高等法院日前認小昌違反妨害性自主罪，維持一審判刑2年4月見解，可上訴。

去年7月間，小昌在家中客廳看A片，找不到人發洩，竟把歪腦筋動到親生母親頭上，想亂倫性侵；小昌進入媽媽房間，從後抱住她，再將她轉過面來強吻，邊親邊說，「好久沒有那個了，很想要」，接著把媽媽推倒在房間軟墊上。

媽媽驚呆，拿菸灰缸猛砸小昌頭部，又咬他的嘴唇、臉手，試圖讓他冷靜，但小昌不顧疼痛，強行脫褲指侵，甚至掐著媽媽的脖子，想把性器硬塞入自己出生的地方，令人髮指；媽媽不願就範，猛抓小昌下體，拳打腳踢自我防衛，小昌這次終於痛到鬆手。

媽媽以脖子快被掐到不能呼吸為由，要小昌放手，趁隙衝到房間反鎖門，坐在陽台上求救並打電話報警，終於脫離兒子魔爪。

小昌聲稱自己有精神疾病卻未服藥，案發時已8天沒睡覺，又喝不少酒，一時出現「賤幻想」才會做出傻事，犯案時的辨識能力顯著下降，應減輕其刑至1年6月較合理。

但合議庭發現，媽媽證稱，小昌曾問她，「「媽媽，我強暴妳，妳會怎麼做」，當時她答「我會告你」，她當下以為兒子只是隨口說說，「沒想到真的發生在我身上等語」，可見得小昌原本就有不軌之意，再加上看了A片「色令智昏」，著手犯罪。

合議庭委請精神科醫師鑑定小昌的精神狀況，得知小昌「所罹患之精神疾病，係因物質及酒精使用引起，若能戒除物質與酒精使用，可恢復正常」，認定小昌明知精神狀況與酒精有關，仍執意飲酒；另鑑定指出小昌犯案時辨識能力「未達顯著降低之情形」，更直接痛擊小昌說法。

綜上，合議庭認為小昌本應謹遵人倫分際，竟因一時慾念，企圖性侵親生母親，惡性重大，迄未達成和解，考量犯後坦承犯行，智識程度、工作收入及家庭經濟等一切情狀，認定原審量處2年4月尚無違誤，駁回小昌上訴。

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