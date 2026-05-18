出席首屆WHA智慧醫療展 林佳龍：全球健康不該因政治干擾出現缺口

外交部長林佳龍（左六）、衛福部長石崇良（左五）、國民黨立委廖偉翔（右五）、民進黨立委郭昱晴（左四）及民眾黨立委陳昭姿（右四）出席首屆WHA台灣智慧醫療與健康科技展剪綵儀式。（外交部提供）

外交部長林佳龍創首例，在世界衛生大會（WHA）期間赴日內瓦，17日與衛福部長石崇良一同出席WHA推案國際記者會與首屆「WHA台灣智慧醫療與健康科技展」。林佳龍指出，本次展覽證實台灣具備國際領先的公衛量能，並能有效提升全球照護品質，籲請世界衛生組織（WHO）秘書處正視台灣能為全球公衛及防疫體系帶來的重大福祉，全球健康不該因為政治干擾而出現缺口，台灣始終以行動證明，我們是全球健康體系不可或缺的一員。

林佳龍在記者會上表示，外交部持續秉持總合外交精神，全力推動醫療外交。本次展覽以「WHO Cares? TAIWAN Cares！」為標語，並以「Chip in with Taiwan」為視覺主軸，不僅彰顯台灣領先全球的晶片與AI技術，更凸顯我國在智慧醫療供應鏈中的核心角色。

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衛福部長石崇良於現場隆重介紹本次展覽期間衛福部主辦的3個論壇，主題包含「智慧醫療」、「癌症政策與創新論壇：從早期篩檢到公平治療」，以及「全球C肝消除行動：經驗與展望」，藉此分享我國在智慧醫療領域上的卓越貢獻。

石崇良強調，WHO排除台灣的作法已嚴重影響台灣在醫衛上對世界的貢獻，因此呼籲WHO會員支持台灣參與WHA並成為WHO的一員，台灣已經準備好續為世界醫衛做出貢獻。

立院視導團成員、國民黨立委廖偉翔表示，過去幾年台灣雖然持續被WHO排除在外，但今年我國集結30家廠商到日內瓦，向世界展現台灣智慧醫療的實力，且台灣已提前於2025年達成WHO設定消除C型肝炎的目標，比原定2030的全球期限提早5年，更將癌症納入健保醫療體系以保障癌症病人權益。

民進黨立委郭昱晴強調，台灣並非前來挑起爭端，而是為了協助國際醫衛持續往更好的方向發展，WHO的原則是為全人類而立（stands for all），呼籲世界支持將台灣納入WHO體系。

民眾黨立委陳昭姿則進一步說明展覽三大展區的亮點，全方位展現台灣醫衛實力的專業技術與智慧解決方案，籲請WHO必須包含台灣。

外交部說明，本次展覽共集結國內30家頂尖醫療院所與企業並規劃「創新醫療院所區」、「智慧醫療區」、「韌性醫療區」等三大核心展區。國合會也特別設置「援外成果專區」，展示我國在巴拉圭、索馬利蘭、史瓦帝尼等友邦落實之公衛醫療與人道援助計畫，深切彰顯台灣守護全球健康的貢獻。

外交部長林佳龍、衛福部長石崇良與30家參展廠商合照。（外交部提供）

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