板橋大遠百驚傳「強抱嬰兒」！男子搭訕後突伸手搶娃 警已鎖定身分

新北板橋大遠百。（資料照）

新北板橋大遠百昨（17）日驚傳一起企圖強抱嬰兒的驚悚事件。一對父母帶著7個月大的寶寶行經地下1樓時，突遭一名年輕男子搭訕，對方怪異詢問「寶寶什麼時候出生」後，竟突然伸手企圖強行抱走男嬰。家長飽受驚嚇立即通報百貨樓管並向轄區海山警分局報案，隨後將經歷發布至社群平台，提醒育兒家庭注意安全。

一名網友昨日晚間在Threads發文表示，剛才跟先生帶著7個月大的寶寶經過板橋大遠百地下1樓添好運前面時，突然有一名年輕男子靠近問寶寶是什麼時候出生。因為問法實在詭異，所以先生並未理會，她也示意先生趕緊往前走。所幸當時男嬰被揹巾緊緊綁在父親身上，男子眼見強抱未遂隨即拔腿逃跑。

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原PO指出，先生雖然有大喊叫他不要跑，但來不及阻止，同時也害怕他持續靠近會傷害小孩。當下有跟大遠百樓管反應，樓管也有請警察到場調閱監視器，但不幸沒有拍到當下的畫面，只拍到男子跑走的畫面。對方身高大約160至165公分左右、短髮，當天身著螢光綠上衣加短褲，感覺是個慣犯，同時呼籲各位家長經過板橋時千萬要小心，「我們是不會再帶寶寶踏進板橋了，但還有很多脆友是板橋人，大家千萬注意安全」。

這起事件在網路上發酵後，隨即引爆恐怖真相。不少家長紛紛留言指認，透露該名男子是活動於新板特區、府中、新埔一帶的慣犯。其作案手法如出一轍，皆是鎖定推嬰兒車或抱小孩的父母，假意詢問孩子年紀與性別，甚至會尾隨家庭、潛入大遠百母嬰用品樓層、小兒科診所及附近月子中心，甚至曾在光天化日之下做出猥褻行為。原PO更驚恐發現，疑似該名男子在2024年就曾因在板橋大遠百企圖強抓推車女童而登上新聞。

對此，新北市政府警察局海山分局官方帳號也留言回應，表示警方目前已完全掌握並確認該名少年身分，並已依法通知其到案說明。

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