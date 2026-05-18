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    首頁 > 生活

    高市玉荷包荔枝上市 國內外搶貨、首波外銷啟航

    2026/05/18 11:02 記者陳文嬋／高雄報導
    高市玉荷包國內外搶單，集貨場忙著出貨。（記者陳文嬋攝）

    高市玉荷包國內外搶單，集貨場忙著出貨。（記者陳文嬋攝）

    高雄市玉荷包荔枝上市，星馬、日本等市場搶貨，農業局集結50名農民與26家貿易商簽訂83公頃外銷供果園，預估外銷量突破百噸創新高，農業局也獎勵外銷提高1成補助，首波外銷啟航香港、紐西蘭，本周日本市場接力外銷。

    高雄玉荷包荔枝受歡迎，甜蜜好滋味令人難忘，產季只有短短15天，經濟產值高達16億元，今年氣候較為穩定，產量較前二年回穩，整體產量增加3成5，種植面積達2314公頃，預估總產量1萬4000公噸。

    玉荷包荔枝進入產季，吸引星馬、日本等市場搶貨，目前日本、港澳、新加坡、馬來西亞、紐西蘭及澳洲等海外市場訂單陸續湧入，國內外均掀起搶購熱潮；農業局集結約50名農民與26家貿易商，共同簽訂83公頃外銷供果園，預估外銷量突破百噸創新高。

    農業局因應國際油價上漲及運輸成本攀升，持續推動高市拓展玉荷包荔枝國外市場輸銷獎勵計畫，加碼獎勵貿易商國外促銷費用，由原本10%提高補助至20%，促進業者拓展海外市場；農民及農民團體則維持原有獎勵比例，共同穩定供貨品質，打造高雄玉荷包外銷競爭力，成為農民與貿易商最強後盾。

    農業局強調，每一顆外銷玉荷包都經過嚴格把關，從供果園、包裝場到貿易商皆須登錄「外銷作物生產供應鏈」，並落實產銷履歷與完整溯源制度，透過低溫、蒸熱或複合式檢疫處理，符合各國植物防疫規範，以最高標準守護國際消費者食用安全，也展現台灣農業的專業與品質。

    高市玉荷包荔枝上市受歡迎。（記者陳文嬋攝）

    高市玉荷包荔枝上市受歡迎。（記者陳文嬋攝）

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