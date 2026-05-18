「台獨黨綱」攻防殷瑋酸沈伯洋打臉段宜康 簡舒培反問蔣萬安認同國民黨綱「統一」？

民進黨台北市議員簡舒培。（資料照）

民進黨台北市長參選人沈伯洋強調台灣現狀是主權獨立的國家，被台北市長蔣萬安質疑「民進黨要刪除台獨黨綱？」進而說明民進黨現在的立場是「台灣前途決議文」，現在沒有台獨黨綱，反問「他（蔣）不是學法律的嗎？」台北市政府研考會主委殷瑋跳出來質疑沈伯洋「搶劫概念」，還說沈竟然不知道民進黨依然還有「台獨黨綱」，是要打臉民進黨的前輩嗎？民進黨台北市議員簡舒培表示，「台灣前途決議文」是目前民進黨從政者跟民眾訴求的主要內容，「一直過不去的是國民黨」；且國民黨黨綱中還有「統一」，蔣萬安要不要說明是否認同？

沈伯洋16日評論川習會，指川普的態度並沒有跳脫「不希望片面改變現狀」，台灣現狀就是「主權獨立的國家」，任何要改變「台灣是主權獨立的國家」現狀的人，才是改變現狀。17日被蔣萬安反問「民進黨要刪除台獨黨綱」嗎？沈伯洋當天下午出席活動，對蔣萬安的說法一臉疑惑地說，蔣萬安可能有點不太了解，現在是「台灣前途決議文」，台灣的前途由全體台灣2300萬人決定，這是我們現在的決議文，現在沒有台獨黨...（綱），咦，奇怪，他為什麼會？他不是學法律的嗎？」

請繼續往下閱讀...

殷瑋17日晚間在臉書發布一段影音，說沈伯洋指台獨就是「台灣是主權獨立的國家、是現狀」，不只是偷換概念，甚至是「搶劫」概念，竟然驚天動地、改變歷史的創舉說現在沒有「台獨黨綱」。他以谷哥搜尋民進黨黨綱，指出第一頁就寫著「要建立台灣共和國」，後面的「正常國家決議文」單元也看到「正名、制憲」的內容，證明民進黨還是有「台獨黨綱」。

殷瑋說，沈伯洋是民進黨提名的不分區立委、台北市長參選人，不知道民進黨依然還有「台獨黨綱」；回顧民進黨的黨史，「台獨黨綱」要不要廢除、凍結都曾有提案，但經過陳水扁、蔡英文執政的幾個黨主席，至今依然保存。

殷瑋說，雖然1999年5月提出「台灣前途決議文」，但也不等於「台獨黨綱」因此失去了。段宜康曾很清楚地界定兩者的差別說，「台獨黨綱」是民進黨的理想，沒有人會廢除它；「台灣前途決議文」是完成理想的手段，「沈伯洋是要打臉民進黨的前輩嗎？」

簡舒培表示，民進黨每一次全國黨代表大會，都會有一個政策宣示形成新的決議文，代表新的方向。「台灣前途決議文」是目前民進黨從政者跟民眾訴求的主要內容，「一直過不去的是國民黨」。

簡舒培進一步表示，民進黨從「台獨黨綱」到「台灣前途決議文」，都是正面面對；反觀國民黨對於台灣的主權、跟中國的關係，一直不敢積極面對。甚至國民黨的黨綱還有「統一」，蔣萬安要不要說明是否認同？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法