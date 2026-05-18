全國數千巷這條冠軍 「台灣大道五段三巷」近3萬人抗議與車爭道

東海商圈「台灣大道五段三巷」人車爭道景況嚴重。（記者黃旭磊攝）

內政部國土署今年推出「街道醫生」計畫，鼓勵全民提案票選優先改善人行環境道路，東海商圈街道改造陣線表示，「台灣大道五段三巷」票數近3萬多票為歷史全國最高票，巷內聚集東海、靜宜大學及弘光科大人潮，40多年來攤商與人車爭道，陣線總召陳翔庭痛批，「行人地獄」景象從未改善。

東海商圈街道改造陣線、東海大學第一屆學生會長郭達鴻、時代力量台中黨部執行長鄒明諺、小民歐巴桑聯盟中彰投黨部發言人蔡佩珊等多人，今天（18日）在台灣大道五段三巷口怒吼「守護東海行人路權」，龍井區民進黨台中市議員張家銨、林孟令及國民黨市議員李中也派員到場，眾人對於人車爭道、壓縮行人空間及消防救災隱患已無法忍受。

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東海商圈街道改造陣線總召、社會系大三生陳翔庭說，「街道醫生」投票活動於昨天截止，由東海大學學生發起的「東海商圈街道改造陣線」取得壓倒性勝利，以突破2萬6千票驚人票數，刷新該項投票開辦歷史新高，過去兩個月，陣線夥伴串聯社群，頂著烈日宣講，常見輪椅族在破碎柏油路上掙扎、家長推著嬰兒車與車爭道、學生被迫走在車流夾縫，「這些令人揪心的畫面，不該是東海人的日常生活。」

商圈從1986年時代起，聚集東海、靜宜大學及弘光科大人潮，當時學生會長郭達鴻說，動用龍井鄉公權力夾走攤車，也強迫馬場遷移才挪出現今停車場空間。

東海商圈街道改造陣線總召陳翔庭（中），與（左起）時代力量台中黨部執行長鄒明諺、小民歐巴桑聯盟中彰投黨部發言人蔡佩珊抗議行人地獄。（記者黃旭磊攝）

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