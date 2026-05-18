鄭麗文提馬英九身體狀況 徐巧芯：能少說幾句就幾句

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

國民黨副主席蕭旭岑被前總統馬英九指控於馬英九基金會執行長任內「違反財政紀律」，國民黨主席鄭麗文日前在黨內空戰培訓課程稱馬英九身體狀況不好，希望他的家人儘速去安排處理，不要再讓馬英九上新聞。鄭麗文事後澄清，她是回應「蕭副主席已經是仁至義盡」，但沒否認有說馬的狀況不好。曾任前總統馬英九辦公室發言人的立委徐巧芯今日接受「中午來開匯」專訪時表示，基金會的事務就由基金會處理，能少說幾句就幾句，尤其是還提到對方的身體狀況。

徐巧芯說，年紀大了多少都會有病痛，把這件事拿出來放大變成他描述的事情都一定是錯假的，其實也無法去做判斷。溫暖的關心身體狀況是好的，但若變成要攪和進去基金會的事務，恐怕會越弄越糟糕。

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馬英九基金會今日發出聲明表示，馬英九已經於11日親自致電薛香川、尹啟銘、李德維等3人調查小組成員，詢問調查進度，並邀請他們出席21日的董事會，增選新任董事成員。

聲明指出，薛、尹2人未接電話。只有3人小組指定的發言人李德維有接聽，並於通話中向馬英九承諾21日他將出席董事會，並通知調查小組其他2人一起出席，同時承諾將於21日董事會中提出3人調查小組的調查結果。

蕭旭岑先前表示，關於馬英九的健康問題，他會保持沉默，沉默是金。現在他希望真心愛護馬英九的人不要再去消費與操作這件事情，「有些人利用馬英九在做一些鬥爭、傷害兩岸關係的事情」，這是不可接受的，而且人神共憤。

蕭也呼籲金溥聰等人，希望他們能夠好好的照顧馬英九，千萬不要落跑，不要這件事情風波過去之後，就不管馬英九了。金溥聰也聲明承諾，將會等3人調查小組的調查報告完成後，親自面對媒體，完整說明他協助馬英九調查此事的始末及所有相關事實，絕不會逃避。

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