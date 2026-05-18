女助理餐會遭「地方聞人」伸鹹豬手 黃世杰怒：不會選擇沉默「已報案」

黃世杰隨行助理遭地方人士肢體性騷，已到派出所報案。（記者鄭淑婷翻攝）

民進黨桃園市長參選人黃世杰本月16日在八德區出席一場地方餐會活動，其女性隨行助理卻遭地方聞人肢體性騷，隨行助理今（18）日由市議員許家睿、黃瓊慧與團隊陪同前往八德警分局廣興派出所報案，期盼交由司法單位進行公正、合理的調查與處置。

八德警分局表示，當事人分別提出行政申訴與刑事告訴，行政申訴部分將交由社會局家防中心後續處理，刑事部分將通知涉案人到案說明，完成筆錄後送桃園地檢署指揮偵辦。

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黃世杰今也發聲明強調，「此事徹底踩到他的價值底限，同仁已完成報案、交由司法調查。」也期許能夠改變政治文化，讓第一線政治從業人員有更安全、更有尊嚴的工作環境，更讓桃園成為友善進步的城市。

據了解，上週六（16日）晚間八德區有一場餐會活動，許多地方仕紳、政商人士出席，黃世杰與團隊也到場逐桌向與會人士問候，席間1名出身大家族的地方聞人，疑似喝了酒且仗著現場氣氛熱鬧，在眾目睽睽之下，不斷朝黃世杰的女性隨行助理進逼，即使助理已經面露驚恐、一路後退，現場也有同黨議員助理試圖解圍，該名地方人士依然持續出手，甚至強行摟肩，對她進行肢體性騷擾。

黃世杰表示，當時他正逐桌向鄉親問候，直到離開活動現場，才知道同仁受了委屈，實在令人遺憾且沉痛，「這件事徹底踩到我長期堅守的價值底線」，無論在職場或任何公共場合，這樣的事情都不應該發生，且對於政治工作者來說，職場範圍幾乎包含城市大大小小的角落。

黃世杰表示，他深知地方政治環境中，存在著不少權力與關係的不對等，也有一些要求基層同仁「顧全大局」的聲音，但是，如果一個政治人物為了所謂的「大局」，連自己團隊的同仁都無法保護，又要如何守護市府公務同仁的權益，乃至於桃園235萬市民朋友？

黃世杰表示，助理今日在議員許家睿、黃瓊慧與團隊陪同下，已經前往派出所完成報案，期盼交由司法單位進行公正、合理的調查與處置，而選擇站出來報案，不僅是為了保護受害者、讓加害人得到應有的警惕，更是為了給所有第一線政治從業人員，更安全、更有尊嚴的工作環境。

「改變政治文化，從拒絕沉默開始！」黃世杰強調，盼望各界一同正視問題，一起攜手努力扭轉這樣的風氣，讓桃園成為一座真正友善、健康且進步的城市。

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