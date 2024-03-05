女刺青師吸毒助興陷昏迷 通緝男怕關不敢送醫丟包害枉死

李姓男子幫林姓女刺青師注射海洛因，林女因此陷入昏迷，李男遲遲不送醫造成林女枉死。彰化地院審理，依幫助施用一級毒品判處6月，又犯過失致人於死罪判處1年6月徒刑。（資料照）

2024/03/05 23:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣李姓男子找來林姓女刺青師到汽車旅館幫他刺青，期間幫林女注射海洛因助興，結果林女當場昏迷，李男嚇得找友人來幫忙送醫，結果開到醫院門口才想起自己通緝在身，怕被抓去關，竟將林女連人帶車棄置在路旁致死，直到路人發現報警。彰化地院審理，李男依幫助施用一級毒品判處6月，又犯過失致人於死罪判處1年6月徒刑。

判決書指出，去年3月某日下午，李男與擔任刺青師的林女駕車一同前往一家汽車旅館進行刺青，當林女為李男刺青到一半時，突然要求李男，將海洛因稀釋後注射到她體內，不料林女施打後身體無法承受，陷入昏迷，此時李男因未遵守報到執行假釋殘刑日期，擔心遭通緝，竟未報警送醫。

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判決書指出，李男直到晚上快7點才打電話給林姓友人，共同將林女搬上車子後座，再開車駛離，期間李男一度經過鹿基醫院，但想起鐵籠日子難熬，仍不敢進去醫院，最後竟棄車離去，林女因此枉死，2天後，有民眾發現林女於車內已無生命跡象而報警，經解剖認定林女死為施打海洛因過量。

法官審理，李男幫林女施用海洛因，見林女出現明顯不適症狀，又未將人送醫，爭取醫療時機造成林女死亡，令林女家屬受有難以彌補的傷痛，審酌，李男坦承犯罪，然迄今未與林女家屬和解或賠償損失，因此量處其刑。

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