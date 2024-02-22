男爛醉被單獨置車內身亡 友人涉過失致死險判罪

男因將爛醉如泥友人獨自放在車內致死，涉嫌過失致死罪，被橋頭地院判決無罪。（記者鮑建信攝）

2024/02/22 20:54

〔記者鮑建信／高雄報導〕趙姓男子將施用咖啡包及爛醉如泥的羅姓友人，單獨放在轎車內後離去，隔天返回停車處查看，赫然發現其身亡，被檢方依過失致死罪起訴，橋頭地院認為沒有證據顯示，趙會預見羅會死亡可能，判決無罪。

檢方指出，2022年4月30日凌晨，趙、羅相約在北高雄一家全家便利商店前見面後，羅開車載趙前往高市新興區「J女模」招待會館飲酒，途中羅男並在車內，涉嫌施用3級毒品咖啡包。

請繼續往下閱讀...

當天上午11點，羅因飲酒過量爛醉如泥，由趙開改車送羅回相約處停車後，趙騎機車自行離去，直到隔天凌晨一點半，因均未接獲羅電話，於是折返停車處查看，赫見他已身亡並報警處理，員警抵達現場蒐證，查扣8包含有Mephedrone（俗稱喵喵，卡西酮類化學合成物質）成份的咖啡包。

檢方相驗後，證實羅因吸毒和飲酒過量死亡，認為趙當可注意羅身體狀況已發生嚴重異常，卻未及時將他送醫，依涉嫌過失致死罪提起公訴。

地院法官調查，據檢方提出的證據，無法顯示趙預見羅有可能死亡的風險，加上他只有高職畢業，並非醫護專業人員，因此認定罪證不足，仍可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法