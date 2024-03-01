曾姓副所長追酒駕開槍打死乘客 法院判市府、警方須賠748萬餘元

桃園市警察局八德分局曾姓副所追緝酒駕車輛，開槍打到車輛楊姓女乘客致送醫不治，家人提國賠，桃園地院審理，今判決桃園市政府及警方共需賠償748萬餘元。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2024/03/01 21:53

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府警察局八德分局曾姓副所長於2020年3月27日於八德區介壽路追緝酒駕車輛，開槍打到車輛楊姓女乘客致送醫不治，家人提國賠告訴，桃園地院審理，今判決桃園市政府賠償楊女父親35萬元、小孩250萬元，八德分局另賠償楊父87萬元、楊母99萬元，小孩分別128萬元、174萬餘元，總金額約748萬餘元、全案可上訴。

曾姓副所長於2020年3月27日晚間於八德區介壽路2段見吳男酒後駕車，因吳不配合盤查，還衝撞警車，因此曾連開5槍，不料2槍射中後座楊姓女子左大腿、左小腿及左後背，送醫後不治，曾遭檢方依過失致死罪提起公訴，全案仍在審理階段，另家屬提出國賠官司，地院今判決；桃園市政府法務局表示，待警察局及八德分局收到判決書後會研擬後續處置作為。

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雖然曾姓副所長強調，以廣播器令其停車受檢，該車數次倒車衝撞巡邏車，為避免其他往來公眾危害，使用配槍射擊輪胎，並未違反警械使用條例；但法官認為，曾男未考量車輛已經加速駛離，使用槍械已難達成逮捕目的，而對車輛連續擊發5槍，逾越必要程度，導致楊女喪命，不符合要逮捕吳男比例原則。

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