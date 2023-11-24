押人討債「斷掌」丟包！主嫌被判7年半

曾姓男子等8人把柯姓被害人押至埔里山區的一處空地凌虐，後再帶上車剁斷雙掌。（資料照，民眾提供）

2023/11/24 12:09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮今年5月發生男子討債不成、剁人雙掌「丟包」案件，兇殘剁下幫忙喬債柯男雙掌丟溪中的曾男，至今仍被羈押，因已賠償柯男700萬元，柯男也當庭表示願原諒曾男等人，南投地院近日以重傷害罪名判處曾男7年6月，其餘7人也各賠10萬元，分別被判刑5至6個月。

埔里鎮柯姓男子因親友積欠黑道網路博奕千萬債務失聯遭牽連，柯男已代償部分債務，但後續200萬元未還，曾姓債主追討未果不甘心，找來7名男子協助押人討債，稱錢討回來會給酬勞。

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今年5月5日曾男先找人在柯男座車的底盤安裝衛星定位追蹤器，5月6日凌晨柯男由司機開車，行經埔里國道6號埔里交流道眉溪防汛道路與台21線牛眠橋頭停等紅燈，曾男等多人將柯強擄上車，押至福興里偏僻山區，以棍棒毆打、噴辣椒水凌虐，接著把人帶上車雙手束起來，曾男後把另一車的同夥男子遣走，留下同車兩男在車外等候，因討不到錢，憤而以剁刀將酒醉意識不清的男子兩個手掌剁下。

在車外的兩男聽到哀嚎聲奔回車內，發現柯男雙掌被剁，擔心他會一命嗚呼，因此先用束帶為其止血後，載到台中榮總埔里分院急診室外丟包，3男開車要返回台中途中，曾男將雙掌丟入溪中隨水沖走。

曾男和7名男子很快都被警方掌握而出面投案，被起訴後曾男律師主張他們是自首，符合減刑的條件，但不被法官接受，而在審理過程中，曾男透過律師和家人與保住一命的柯男和解，賠償700萬元，其他男子各賠10萬元，也坦承犯錯並致歉，柯男當庭表示願原諒他們的情況下，南投地院法官以重傷害罪名判處曾男7年6月，其餘7人分別被判刑5至6個月，得易科罰金。

柯男被剁掉雙掌後，遭丟包台中榮總埔里分院急診室，醫院人員發現趕緊進行救治。（資料照）

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