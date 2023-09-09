男欠5萬遭打死丟包！涉案竟多達20人 過半未成年

嘉義警方押解打死人丟包案嫌犯。（資料照，記者蔡宗勳攝）

2023/09/09 21:10

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕28歲錢姓男子借5萬元還不出來，4日深夜在嘉義縣治特區被押走打死丟包。22歲蘇姓主嫌昨晚（8日）投案，案情如滾雪球擴大，已有14人到案，但據了解還有約6名少年追緝中，警方今天移送蘇姓主嫌等7人到嘉義地檢署複訊，檢察官訊後向法院聲押蘇姓主嫌及另名蘇姓男子，丁男及4少年則請回。

檢警調查，錢男及蘇姓女友4日深夜騎車行經嘉義縣治特區祥和一路，3男1女攔車強押錢男上車，蘇姓主嫌派人接應將錢男押到義竹鄉一處雞舍，主嫌蘇男與曾姓男子先持鋁棒打錢男，後來又有3車約10人加入毆打圍觀。

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據了解，錢男被載回縣治特區途中，突大口喘氣幾次，接著就失去呼吸心跳，車上人員見情勢不妙，將他丟在鹿草鄉偏僻產業道路，加速逃逸，警方循線趕抵現場，通報消防隊將錢男送醫急救仍告不治。

主嫌蘇男偵訊時否認有殺人意圖，聲稱只是要教訓一下欠債未還的錢男，而根據錄影、監視畫面等證據，主嫌蘇男及另名蘇男都曾出手毆打錢男，檢察官複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押兩名蘇姓男子。

嘉義地檢署說，錢姓男子因債務遭毆打後丟包致死命案，經查攔車押人的4人涉及妨害自由罪嫌，其中少年2人請回，李姓男子、姜姓男子分別以新台幣5萬元、3萬元交保。

涉及施暴致死及遺棄屍體罪嫌者初步調查約有14人，包括蘇姓主嫌等4名成年嫌疑人以及10名未成年，昨晚通知4名少年到案後請回，尚有約6名少年未到案。

全案另有2名關係人到案說明後請回，也就是涉及這起命案多達20人，而且過半數未成年，主嫌也只有22歲，承辦幹員不禁感嘆，「這個世界怎麼了，年紀輕輕就逞凶鬥狠，視人命如草芥」。

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