為2字暴打姊罹癌男友 男判半年變7年4月原因曝

高雄高分院改依傷害致死罪從重改判7年4月徒刑。（資料照）

2023/08/18 21:40

〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓男子不滿姊姊遭罹癌廖姓男友辱罵妓女，涉嫌酒後揮拳攻擊他頭部致死。屏東地院依過失傷害罪輕判半年，但高等法院高雄分院卻認為廖男死因與陳男有關，改依傷害致死罪從重改判7年4月徒刑。

檢方指出，2021年3月間某天下午，陳男不滿姊姊遭罹患大腸癌廖姓男友在臉書辱罵，酒後到屏東縣春日鄉住處找他理論，雙方發生爭執，互相推擠、拉扯，陳男涉嫌揮拳攻擊他頭部，廖母到場喝斥，陳男才罷手。

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廖男隨後騎車離開現場，在下午5點多到工寮後，向友人說他身體不適，還當場吐血，廖男被送醫急救，1個月後傷重身亡。

全案經枋寮分局移送屏東地檢署偵辦後，陳男被依重傷害致死罪起訴。

屏東地院認為兩造互相推擠並拉扯衣服時，不慎一同倒地，廖頭部撞擊不明鈍物，導致腦出血，廖男自行起身騎車離去，外表不見傷勢，陳男無從預見他後續的死亡結果，依過失傷害罪，判處徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日。

檢方上訴，高雄高分院開庭調查，認定陳男揮拳攻擊廖男頭部，導致腦出血死亡，有因果關係，改依傷害致死罪，從重改判7年4月，仍可上訴。

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