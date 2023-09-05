男欠5萬在警局附近遭擄走打死 4嫌投案2交保2飭回

警消人員找到錢姓男子，將他送醫救治。（民眾提供）

2023/09/05 23:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台南市28歲錢姓男子疑因債務糾紛，昨天在嘉義縣縣治特區遭人擄走，被毆打後棄置在鹿草鄉一處產業道路，警方發現他時已無生命跡象，送醫不治；涉嫌押人的4人今天投案，供稱只有押走人沒有動手打人，嘉義地檢署檢方複訊後，姜姓男子、李姓男子分別以3萬元、5萬元交保，另2名未成年男女飭回。

警方調查，錢男向台南市東山區某小額放款公司借款5萬元，預扣利息後拿到4萬5000元，雙方約定分期還錢，但錢男還不出錢，曾被毆打，但仍還不出錢，因此與蘇姓女友躲避在嘉義縣縣治特區一帶。

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昨晚深夜11點多，錢男與蘇女騎機車行經縣治特區祥和一路與太保二路口時，駕駛汽車的李姓男子與車上的姜男，另外2名未成年男女，將錢男攔下，隨即將錢男押走，蘇女趕緊記下車號向警方報案，被擄走地點就在嘉義縣警局附近。

警方調查，錢男被載到義竹鄉，疑在該處遭多人毆打昏迷，李男等原本要將他載回，但路程中發現錢男無生命跡象，因此將他棄置在鹿草鄉一處產業道路，警方找到錢男，由救護人員將他送醫，但送醫不治。

李姓男子等人供稱沒有動手打人，是另一組人毆打，他們只負責押人，警方將4人移送檢方，檢方晚間複訊後，姜男3萬元交保，李男5萬元交保，2名未成年男女飭回。

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