印度遊客玩高空滑索自拍 意外拍下克什米爾血腥恐攻過程

2025/04/29 18:20

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度控制的克什米爾(Kashmir,喀什米爾)一處渡假勝地22日發生恐攻,造成26人死亡、數十人受傷。事發當天,一名來自印度的男遊客在當地遊玩,這名男遊客在體驗空中滑索,拿著器材拍攝自己開心遊玩的畫面時,竟意外拍下背後正在發生恐怖攻擊的驚悚瞬間。

綜合外媒報導,一名為巴特(Rishi Bhatt)的印度男遊客,上周前往印度查摩與克什米爾邦(Jammu and Kashmir)度假勝地巴哈甘(Pahalgam)的拜薩蘭草地(Baisaran meadow)遊玩,並一邊拿自拍棒,一邊拍攝自己體驗空中滑索的畫面,未料他拍攝的53秒影片,竟拍到恐攻瞬間,許多遊客聽到槍聲後四處驚慌逃竄。

巴特受訪時透露,他當時並未察覺地面發生恐攻,直到即將著陸時,聽到傳來陣陣槍擊聲,甚至有人中槍倒地,這才注意到地面上的異狀,於是立即帶著妻子和兒子逃跑。巴特表示,他們一家3口躲在一處像坑洞的地方避開攻擊,大約8至10分鐘後槍聲停下,3人迅速跑向大門,未料槍聲再度密集響起,附近又有4、5人中彈倒地。

根據巴特描述,在整個逃跑的過程中,看到大約有15、16名遊客中槍倒地,場面相當驚悚。另據報導指出,印度當局針對22日平民遭受到的恐怖攻擊,指控是巴基斯坦人涉案且支持「跨境恐怖主義」,並宣布一系列針對巴基斯坦的強硬措施,巴基斯坦當局也宣布一系列措施報復。

A horrifying video has emerged from the Pahalgam terror attack. A tourist, enjoying a zipline ride over Baisaran valley, unknowingly captured the chaos as it unfolded in real time.



Terrified tourists can be seen running for their lives, but some were gunned down mid-run. The… pic.twitter.com/sPehT8mXTh