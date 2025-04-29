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    印度遊客玩高空滑索自拍 意外拍下克什米爾血腥恐攻過程

    一名來自印度的男遊客在克什米爾遊玩，在體驗空中滑索時自拍，意外拍下背後正在發生血腥恐怖攻擊的驚悚瞬間。（圖擷取自@IndiaToday 社群平台「X」）

    一名來自印度的男遊客在克什米爾遊玩，在體驗空中滑索時自拍，意外拍下背後正在發生血腥恐怖攻擊的驚悚瞬間。（圖擷取自@IndiaToday 社群平台「X」）

    2025/04/29 18:20

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度控制的克什米爾（Kashmir，喀什米爾）一處渡假勝地22日發生恐攻，造成26人死亡、數十人受傷。事發當天，一名來自印度的男遊客在當地遊玩，這名男遊客在體驗空中滑索，拿著器材拍攝自己開心遊玩的畫面時，竟意外拍下背後正在發生恐怖攻擊的驚悚瞬間。

    綜合外媒報導，一名為巴特（Rishi Bhatt）的印度男遊客，上周前往印度查摩與克什米爾邦（Jammu and Kashmir）度假勝地巴哈甘（Pahalgam）的拜薩蘭草地（Baisaran meadow）遊玩，並一邊拿自拍棒，一邊拍攝自己體驗空中滑索的畫面，未料他拍攝的53秒影片，竟拍到恐攻瞬間，許多遊客聽到槍聲後四處驚慌逃竄。

    巴特受訪時透露，他當時並未察覺地面發生恐攻，直到即將著陸時，聽到傳來陣陣槍擊聲，甚至有人中槍倒地，這才注意到地面上的異狀，於是立即帶著妻子和兒子逃跑。巴特表示，他們一家3口躲在一處像坑洞的地方避開攻擊，大約8至10分鐘後槍聲停下，3人迅速跑向大門，未料槍聲再度密集響起，附近又有4、5人中彈倒地。

    根據巴特描述，在整個逃跑的過程中，看到大約有15、16名遊客中槍倒地，場面相當驚悚。另據報導指出，印度當局針對22日平民遭受到的恐怖攻擊，指控是巴基斯坦人涉案且支持「跨境恐怖主義」，並宣布一系列針對巴基斯坦的強硬措施，巴基斯坦當局也宣布一系列措施報復。

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