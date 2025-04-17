出庭又嗆聲！柯文哲與檢察官姜長志 當庭大吵一架

台北地方法院17日繼續審理京華城及政治獻金案召開準備程序庭，上午提訊在押的前台北市長柯文哲，這是柯文哲4月初在台北醫院手術後首次出庭，庭後柯文哲還押北所。（記者廖振輝攝）

2025/04/17 14:33

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院今天開庭審理京華城容積等弊案，提訊台北市前市長柯文哲，庭訊歷時4.5小時，至中午1時結束，最後階段柯文哲發言表示「被羈押至今8個月，到現在還不知道發生什麼事」，檢察官姜長志聞言表示「這種做法極不負責」，並為了去年8月30日首次偵訊時，檢方有沒有給柯休息、有沒有疲勞偵訊，兩人在法庭直接高聲吵了起來，檢、辯最後都聲請勘驗當天的偵訊錄影光碟。

柯文哲於今日最後陳述時說，他被羈押至今8個多月，到現在還不知道怎麼回事，檢察官可以騙得了一時，但不可能騙一輩子，真相終究會讓世界知道。今日蒞庭、去年8月30日首度偵訊並當庭逮補柯文哲的北檢檢察官姜長志聞言，請求法官給予檢方回應，獲法官准許。

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姜長志說，偵查期間柯文哲對於案情細節全部不回答，真相留待未來詰問時一一處理，他要請柯文哲要不要當眾說清楚其隨身硬碟「工作簿」內的「小沈- 1500 - 沈慶京」是怎麼回事？他曾在2023年11月3日傳訊息給時任民眾黨副主席黃珊珊「威京小沈，已給過，不要再找他」是什麼意思？

柯律師鄭深元連忙插話抗議，認為檢察官這是在進行詰問，姜長志回稱他是針對柯的「不知道發生什麼事說法予以回應，因為「柯的說法極不負責任」，請柯公開說明，法官稱對詰問是對證人，不是對被告，檢察官可回應被告的說詞。

姜長志接著拋出第3個問題，問柯文哲還記不記得去年他接受偵訊時回答說，製作「工作簿」檔案是「為了記載要感謝誰」；柯文哲聞言拿起麥克風說「那你記不記得我說我不想再接受偵訊了？」姜回稱「被告怎麼可以任意中斷偵訊呢？」姜並當庭聲請勘驗8月30日的偵訊錄影光碟。

柯文哲氣得拍桌高聲怒回「我說我很累！」，鄭深元接力稱「這涉及疲勞偵訊，也一併聲請勘驗光碟」，姜長志看著柯文哲說：「這是誣蔑！我當時有沒有問你要不要先休息？是你自己不要」，柯文哲說「反正勘驗錄影的時候就知道了，真相終究會讓世界知道。

檢方聲請傳喚20名證人，包括威京集團朱亞虎、陳俊源、前市府首長林欽榮、林洲民、苗博雅（台北市議員）、市府官員楊智盛、劉秀玲、蔡立睿、吳芳瓊、郭泰祺、林芳羽、邱清璋、悟覺妙天、同案被告應曉薇、吳順民、沈慶京、彭振聲、邵琇珮、李文宗、李文娟。

法官並命柯的律師於1個月內提出證人名單；今日下午傳喚訊問應曉薇的助理吳順民。

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