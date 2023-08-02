酒醉路倒不單純！男遭2友暴打頭骨破裂亡 凶嫌還開獵槍示威

警方查扣獵槍，移送游姓男子，游男被收押。（警方提供）

2023/08/02 22:11

首次上稿 20:27

更新時間 22:11 新增游男收押

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮秀林鄉23歲陳姓男子與2朋友喝酒，一言不合遭游姓、陳姓友人痛毆，還抓起來撞旁邊計程車。陳男送醫急救2天還插管，仍宣告不治，家屬傷心欲絕，希望警方積極偵辦。新城警分局長吳思翰說，2嫌已依殺人罪嫌送辦，而過程中游男也拿出獵槍對空鳴槍示威，警方也依違反槍砲彈藥條例移送；游男今晚收押。

請繼續往下閱讀...

陳男的姊姊指控，鄰居游姓夫妻及陳姓友人等人一起喝酒，酒後吵架，游姓男子竟出拳打人，還把弟弟抓起來撞擊旁邊計程車，鄰居游男的太太還在旁喊「打死他」，附近有目擊者經過多看一眼，被嗆「看啥小」，弟弟被打到昏迷。

新城警分局長吳思翰說，事件發生於上月29日凌晨，秀林鄉富世村一處民宅前有民眾酒醉被發現倒在地上，經報119送花蓮慈濟醫院急救，但男子傷勢嚴重，頭骨破裂及身上多處骨折，仍於昨（1）日凌晨2點宣告急救無效不治。

警方指出，男子傷勢嚴重，不像普通路倒，成立專案小組訪查目擊證人及調閱監視器，發現路倒男子與游姓、陳姓男子一起喝酒，酒醉爆發口角衝突，陳男遭毆打成傷，宣告不治，今天早上9點報請檢方相驗，發現致命傷在頭部。調查過程也發現，游姓男子還曾拿出獵槍對空鳴槍示威。

新城警分局昨天（1日）迅速報請地檢署檢察官共同偵辦，當天持檢方拘票將打人的游姓、陳姓男子拘提到案，警方也在游男家中找到槍，全案警詢後，昨天將陳、游姓男子依刑法殺人罪嫌送辦，另外，游姓男子也被另依違反槍砲彈藥管制條例移送法辦。

花蓮地檢署說，檢方今天下午開偵查庭，訊後諭知游姓被告聲押禁見，花蓮地院晚間裁定羈押，陳姓被告具保10萬元，涉犯罪名為刑法殺人罪、傷害致死罪。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

游姓男子持獵槍鳴槍示威，獵槍被警方查扣，打人的游男也被檢方向法院聲押。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法