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基隆國中生3打1霸凌 謝國樑：啟動每週六輔導至少半年

針對基隆市昨天（4日）下午5點再度發生國中生3打1的校外霸凌事件，基隆市長謝國樑（中）今天表示，除了依少年事件法處理，基隆市將針對動手的學生啟動至少半年的「長時間輔導懲戒」。（記者俞肇福攝）

針對基隆市昨天（4日）下午5點再度發生國中生3打1的校外霸凌事件，基隆市長謝國樑（中）今天表示，除了依少年事件法處理，基隆市將針對動手的學生啟動至少半年的「長時間輔導懲戒」。（記者俞肇福攝）

2024/03/05 10:54

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市又傳出校園霸凌事件，有人在臉書社群「基隆人大小事」貼出一段影片，畫面中3名國中生涉嫌分持工地大門、掃把猛砸一名男生，霸凌地點就在學校旁的工地。據了解，疑似因之前肢體碰觸到對方引來尋仇。基隆市教育處表示，警方已依少年事件法處理，昨晚和學校緊急聯繫，已確認當事人身分，學校今天會召集學務處、輔導處及兩班導師進行後續相關處理及輔導。

基隆市長謝國樑今天（5日）早上被問到此事時重申，他個人對於校園霸凌事件深惡痛絕，基隆市政府對此事絕對是「零容忍」、「長時間輔導懲戒」；謝國樑說，除了依照少年事件處理法外，另外市政府也將啟動長達半年、甚至一年的時間輔導，市府將會派少年隊每週六對於相關霸凌的學生進行輔導。

今天有人在臉書社群「基隆人大小事」轉貼一段學生霸凌影片，指稱案發於4日下午4到5點多放學時間在某國中附近工地，至少5名學生在場，其中3名穿著運動服的學生毆打另一學生，還有1人在旁觀看拍攝。

畫面一開始先由其中一名學生動手毆打被害人，把人推倒到工地內，再猛烈毆打；接著另一名學生動作更猛，舉起整個木門往倒在地上的學生身上砸下去，接著拿放在地上的掃把猛毆；最後又竄出第三名學生，也拿掃把一直猛砸。

毆打過程中施暴學生大喊「把他的頭壓在裡面」、「看什小」、「玻璃喔」等，並不斷罵三字經，被害學生蜷縮角落被打趴，最後直說要叫救護車。

教育處表示，針對此案昨天晚上已經和學校緊急聯繫，已經確認了，教育處處理這部分，今天學校會召集學務處、輔導處及兩班的導師，進行後續相關處理及輔導，教育處會就輔導的資源給予協助。教育處也已經通報市長謝國樑。

教育處初步了解，是被害少年與加害少年為同學，之前去市區遊玩時，互相輕拍屁股造成誤會，這名加害少年就跟哥哥說，夥同另外2名青少年，昨天5時下課後對少年施暴。被害少年有手腳、身體挫傷。

基隆市有民眾在臉書社群「基隆人大小事」貼出一段影片，是三名國中學生分別持工地大門、掃把猛砸一名學生，霸凌地點就在學校旁一處工地。基隆市府教育處表示，警方已依少年事件法處理。（圖片翻攝自基隆人大小事）

基隆市有民眾在臉書社群「基隆人大小事」貼出一段影片，是三名國中學生分別持工地大門、掃把猛砸一名學生，霸凌地點就在學校旁一處工地。基隆市府教育處表示，警方已依少年事件法處理。（圖片翻攝自基隆人大小事）

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