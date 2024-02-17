逆轉！豐原高中輕生案認定霸凌 家長不滿前學務主任僅「停聘一年」

台中市豐原高中高二生輕生，其父（左）在去年3月在民代及人本基金會陪同，控訴遭學校主任、教官霸凌及不當管教，過程不斷落淚。（資料照）

2024/02/17 19:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市豐原高中學生疑遭霸凌輕生案將滿一年，霸凌案申復後逆轉成立，校方決議將前學務主任停聘一年，校安人員已於事件發生後離職，不再錄用，對此，學生父親透過人本教育基金會中部辦公室表示，努力了這麼久，終於證實孩子在校園確實遭受霸凌、不公平的對待，也無法接受前學務主任僅「停聘一年」的處分，沈痛呼籲不要再有受害者。

學生父親透過人本教育基金會中部辦公室表示，努力了這麼久，終於證實孩子在校園確實遭受霸凌、不公平的對待，因至今仍未拿到調查報告，不解這些人為何要針對他的孩子，也無法接受前學務主任僅「停聘一年」的處分，認為他應該被解聘，收到調查報告後將和律師討論後續，也希望透過他站出來反應，往後在教育現場不要再有受害者。

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人本表示，尚未收到調查報告，待收到後會與律師討論後續因應。

另針對前學務主任因不當管教成立且情節重大，教育局召開專審會決議停聘一年，霸凌案在校方重啟調查後成立，依照教評會決議停聘一年。台中市教育局表示，兩案處分分案職行，前學務主任目前執行不當管教案停聘中，執行完畢將接續執行霸凌案停聘處分。

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