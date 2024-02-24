誇張！扯髮加火燒 南投學童遭霸凌影片流傳 網友痛批

男童見到對方點火要燒他，嚇得不斷低頭閃避。（民眾提供）

2024/02/24 13:14

〔記者佟振國／南投報導〕太過份！南投縣某國小學童日前在校外與其他國小學生發生口角衝突，對方竟夥同另一名國中生，除了扯頭髮，還意圖點火焚燒其身體，嚇得男童不斷向後躲避，霸凌過程全被拍下，還夾雜多人起鬨、笑鬧及叫罵，影片在網路引發熱議，南投縣政府教育處表示，本月20日已接獲校安通報，除通知家長訂下週召開協調會，學校也針對相關學生不當行為加強輔導。

據了解，這起國小學童遭霸凌事件約發生在上學期末，地點則在埔里鎮綜合球場，被霸凌的6年級男童，因在球場與一名其他國小的學童發生口角衝突，對方就找另一名就讀國中的朋友幫忙出氣，隨即在球場外將男童圍住，除了扯髮、巴頭、毆打之外，還企圖點火焚燒男童的頭部及身體，嚇得男童不斷後退閃避，加害者還持續嘲笑、叫罵，甚至有人以手機拍下整個霸凌過程，日前影片流出並PO上網路，引起網友撻伐，認為應該要報警處理，該案引起警方重視，包括縣警局少年隊、埔里分局偵查掌握相關影片主動進行了解。

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受害男童的學校於19日收到他校教師轉傳影片，確認影片中男童身分後介入處理，初步調查後於20日依校安事件通報縣府教育處，下週一將邀三方學生家長到校處理。教育處長王淑玲則表示，初步了解係學童間的偶發衝突事件，並非長期或連續性的霸凌行為，但暴力行為仍屬不當，不論是加害還是被害學生，均已責成3所學校加強輔導。

至於有其他學生家長在臉書社團「爆料公社」PO文，質疑受害男童校方處理態度不積極，告知校長卻無法得到校方的回應，校長告知擁有影片者請不要為難校長。

校長則回應，雙方對話遭曲解，澄清昨晚收到家長會幹部所傳的影片，表示該案已進行通報處理，但是他並未看過影片，希望給他時間把影片看完，不要造成學校處理的困難，看完影片後雙方再次聯繫，覺得學生的行為不當，也向家長會幹部表示會盡速處理，對於網路不實指控影響個人及學校名譽，將保留法律追訴權。

國小6年級男童遭人拉扯頭髮，不斷甩動。（民眾提供）

男童的背部被點火，嚇得趕緊伏下。（民眾提供）

牽涉3所學校的學生衝突事件發生在埔里鎮綜合球場。（記者佟振國攝）

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