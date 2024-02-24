為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

誇張！扯髮加火燒 南投學童遭霸凌影片流傳 網友痛批

男童見到對方點火要燒他，嚇得不斷低頭閃避。（民眾提供）

男童見到對方點火要燒他，嚇得不斷低頭閃避。（民眾提供）

2024/02/24 13:14

〔記者佟振國／南投報導〕太過份！南投縣某國小學童日前在校外與其他國小學生發生口角衝突，對方竟夥同另一名國中生，除了扯頭髮，還意圖點火焚燒其身體，嚇得男童不斷向後躲避，霸凌過程全被拍下，還夾雜多人起鬨、笑鬧及叫罵，影片在網路引發熱議，南投縣政府教育處表示，本月20日已接獲校安通報，除通知家長訂下週召開協調會，學校也針對相關學生不當行為加強輔導。

據了解，這起國小學童遭霸凌事件約發生在上學期末，地點則在埔里鎮綜合球場，被霸凌的6年級男童，因在球場與一名其他國小的學童發生口角衝突，對方就找另一名就讀國中的朋友幫忙出氣，隨即在球場外將男童圍住，除了扯髮、巴頭、毆打之外，還企圖點火焚燒男童的頭部及身體，嚇得男童不斷後退閃避，加害者還持續嘲笑、叫罵，甚至有人以手機拍下整個霸凌過程，日前影片流出並PO上網路，引起網友撻伐，認為應該要報警處理，該案引起警方重視，包括縣警局少年隊、埔里分局偵查掌握相關影片主動進行了解。

受害男童的學校於19日收到他校教師轉傳影片，確認影片中男童身分後介入處理，初步調查後於20日依校安事件通報縣府教育處，下週一將邀三方學生家長到校處理。教育處長王淑玲則表示，初步了解係學童間的偶發衝突事件，並非長期或連續性的霸凌行為，但暴力行為仍屬不當，不論是加害還是被害學生，均已責成3所學校加強輔導。

至於有其他學生家長在臉書社團「爆料公社」PO文，質疑受害男童校方處理態度不積極，告知校長卻無法得到校方的回應，校長告知擁有影片者請不要為難校長。

校長則回應，雙方對話遭曲解，澄清昨晚收到家長會幹部所傳的影片，表示該案已進行通報處理，但是他並未看過影片，希望給他時間把影片看完，不要造成學校處理的困難，看完影片後雙方再次聯繫，覺得學生的行為不當，也向家長會幹部表示會盡速處理，對於網路不實指控影響個人及學校名譽，將保留法律追訴權。

國小6年級男童遭人拉扯頭髮，不斷甩動。（民眾提供）

國小6年級男童遭人拉扯頭髮，不斷甩動。（民眾提供）

男童的背部被點火，嚇得趕緊伏下。（民眾提供）

男童的背部被點火，嚇得趕緊伏下。（民眾提供）

牽涉3所學校的學生衝突事件發生在埔里鎮綜合球場。（記者佟振國攝）

牽涉3所學校的學生衝突事件發生在埔里鎮綜合球場。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
健康網》與孩子共同反霸凌 心理師揭4類型：不只肢體
2024/02/21 09:40

健康網》與孩子共同反霸凌 心理師揭4類型：不只肢體
自由開講》回應「常態分班政策請兼顧現實」
2024/02/20 10:43

自由開講》回應「常態分班政策請兼顧現實」

平實重劃擁商圈交通學區 輕豪宅當紅
豐原高中生輕生案認定霸凌成立 中市教育局：前學務主任停聘1年
2024/02/17 17:02

豐原高中生輕生案認定霸凌成立 中市教育局：前學務主任停聘1年
教練涉霸凌又發文引恐慌 台北市這所高中回應了
2024/01/23 13:25

教練涉霸凌又發文引恐慌 台北市這所高中回應了
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播