7/19 大樂透頭獎摃龜！今彩539開1注 獎落台中
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕7月19日開獎的第113000173期今彩539頭獎開出1注，由台中市中區篤行路19-1號1樓的「旺萊旺彩券行」開出；第113000071期大樂透則摃龜。
第113000071期大樂透中獎號碼「11、13、25、28、33、40，特別號：31」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得90萬3459元；參獎共43注中獎，每注可得4萬5253元；肆獎共83注中獎，每注可得1萬5071元；伍獎共1902注中獎，每注可得2000元；陸獎共2757注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬6723注中獎，每注可得400元；普獎共3萬4856注中獎，每注可得400元。
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第113000071期49樂合彩中獎號碼為「11、13、25、28、33、40」，四合13注中獎，每注可得20萬元；三合共99注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2749注中獎，每注可得1250元。
第113000173期今彩539中獎號碼為「14、19、24、30、36」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共167注中獎，每注可得2萬元；參獎共5237注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2847注中獎，每注可得50元。
第113000173期39樂合彩中獎號碼為「14、19、24、30、36」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共145注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6521注中獎，每注可得1125元。
第113000173期3星彩中獎號碼為「968」，壹獎共48注中獎，每注可得5000元。
第113000173期4星彩中獎號碼為「6432」，壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。