「時尚F4」丁春誠辦展被指抄襲 怒告藝術家周世雄妨害名譽

丁春誠。（資料照，記者潘少棠攝）

2024/03/04 14:26

〔記者錢利忠／台北報導〕演員丁春誠過去為「時尚F4」成員，近年轉型為藝術策展人，前年11月中旬，丁策展的「一生只能預約一次」，遭台灣藝術家周世雄批評抄襲其3年前的「一生只能入住一次的藝術旅店」創作概念，周一度怒批丁「整碗端走」；對此，丁澄清是「不實言論」並控告周妨害名譽；台北地檢署認定周是依其個人經驗發表評論，今將周不起訴。

檢方的偵查結果並未針對有無抄襲一事進行判斷，僅就周所發表的言論進行調查，認定周的評論是依據其個人經驗，非全然無據，認定周所為不構成妨害名譽。

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周世雄當時透露，丁春誠曾親自拜訪他，並請教策展藝術概念，他說自己善意地分享創作概念，沒想到成為有心人移花接木的媒材，他等了2天，遲遲沒等到丁春誠善意的回應，反而收到對方的對號入座與各種黑色訊息。

丁春誠對此發出3點聲明，內容提及「第一：Readymade為藝術家杜象所提出的思想概念，早已屬於公有領域，因此它並不屬於任何人擁有，也意味著所有人都可以使用其概念。第二：一生=時間、一次=計算方式，對於時間跟次數的表達亦不屬於任何人的專利，一生一次不屬於何人專屬使用。第三：本事務所主理人丁春誠先生與周先生的交流始於2020年8月，周先生邀請丁先生擔任策展人，由於當時沒有合適的契機就此停止，此後與周先生沒有任何交集。」

周世雄則就丁的聲明做出反擊，指「第一：敝人字句中未表達 Readymade 概念非公有領域，僅以藝術評論的角度認為丁丁工作室活動論述言不及意，野人獻曝，純屬個人意見。第二：無言，此地無銀三百兩，一生只能預約一次的展覽的概念和我早在2020年所提出的一生只能入住一次的藝術計畫，是否高度相似，留待明眼人判斷。第三：2020年11月我因為策展打開台北活動三處空間，工作量很大確實曾邀請丁先生一起工作，後來未果為事實。但其實我們第一次的見面時間是2020年的八月，請丁先生不要想利用撇清與我的交集，意圖證明自己的創意，兩件事情一點關係都沒有。」

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