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遠端遙控緃火報復同業 退役陸戰隊員「背包狂人」創辦人下場曝

軍規戶外用品店「背包狂人」創辦人劉尚燁，火攻報復同業被判刑。（翻攝自「背包狂人」臉書）

軍規戶外用品店「背包狂人」創辦人劉尚燁，火攻報復同業被判刑。（翻攝自「背包狂人」臉書）

2024/02/22 16:26

〔記者溫于德／台北報導〕經營軍規戶外用品店「背包狂人」的劉尚燁，本身是海軍陸戰隊水中爆破中隊退伍，去年因與同行發生商務合作糾紛，竟赴店家放置遙控點火器引燃，幸警消到場將火勢撲滅，未造成傷亡。士林地院今依放火燒毀現有人所在之建築物未遂罪，對劉判刑3年10月，劉另因持有大麻再被判拘役40日、得易科罰金。

劉男被查出之所以會前往店家「J-TECH翔穩軍品」放置遙控點火器引燃，是因為他曾要求「翔穩」製作200個左右的板凳背包，事後領取背包時卻只領了30個左右；後來劉男上臉書指控「翔穩」販售仿冒背包，「翔穩」也在臉書反駁，並前往警局提告詐欺及妨害名譽。

去年10月7日晚間7時許，劉男趁「翔穩」打烊前，身穿黑色外套、卡其色工作褲，頭戴白色鴨舌帽及口罩進入店內，選定購買1個手機袋後離去。約莫1小時後「翔穩」打烊，背包區卻竄出火光並起火燃燒，警消獲報趕抵破門並將火勢撲滅，當下雖有衣物及多個背包被燒毀、燃燒面積約10平方公尺，幸無人傷亡。

檢警掌握劉男涉有重嫌，10月10日下午持搜索票前往其位於桃園楊梅的住處，搜出縱火當下所穿著的衣物、鞋子與數個遙控點火器，更發現住處內有大麻3包、大麻煙油1組、大麻研磨器4個等。

士院審結，指劉男到案後認罪，然他僅因商業糾紛，竟前往店家放置遙控點火器引燃，雖未因火災而燒毀建築物，卻已造成店家的牆面、裝潢、商品、物件被燻黑或燒失，但店面發生火災時沒有人在場，不能與直接朝有人在場的店面進行放火這種行為等量齊觀。

士院也指，劉男無視國家法律而持有大麻，不但戕害身心健康，更助長毒品流通，並考量他持有的數量與時間等，以及他月薪10萬、須扶養家人等，依放火燒毀現有人所在之建築物未遂罪對他判刑3年10月，持有二級毒品罪則判拘役40日、得易科罰金4萬元。可上訴。

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