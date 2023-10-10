查獲證據！軍用品店遭遙控點火器引燃 「背包狂人」創辦人落網

「背包狂人」創辦人劉姓男子遭警方逮捕到案。（記者陸運鋒翻攝）

2023/10/10 22:49

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市內湖瑞光路軍用品店「J-TECH翔穩軍品」，7日晚間遭人放置遙控點火器引燃，警消到場將火勢撲滅，幸無人員傷亡，店家初估損失上百萬元，警方追查發現，嫌犯為「背包狂人」創辦人劉姓男子，今天持搜索票於住處搜出相關證據，並將其逮捕到案。

據了解，劉男所經營的臉書粉絲頁「狂人聚落軍規戶外」，4日才貼文指控，自行生產的板凳背包遭到J-Tech仿冒，更抨擊對方未經過授權，直接複製生產，還掛上J-Tech的品牌於日本和台灣販售，要民眾一起抵制。

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「J-TECH翔穩」6日也在臉書發出聲明，直指近期有特定立場的人士，故意散發不實訊息，指稱本公司生產設計製造商品有仿冒行為，強調若有任何妨害翔穩名譽的不實消息及造謠，都將拍照存證，並已到警局提出妨害名譽、詐欺等告訴。

據悉，7日晚間6時許，劉男趁著「翔穩」打烊前，穿著黑色外套、卡其色工作褲、戴著白色鴨舌帽及口罩進入店內，並且蹲下、站起試用至少3個背包，最後則選定購買一個手機袋後離去，而店員也發現劉來消費。

內湖警分局調查，店家7時30分打烊後，過了一個小時，背包區便竄出火光，接著起火燃燒，警消獲報趕抵破門，於20分鐘左右將火勢撲滅，燒損衣物及多個背包，面積約10平方公尺，無人傷亡，但現場除飄散濃厚汽油味，還發現一個遙控點火器。

據指出，此案警方成立專案小組，並朝縱火方向偵辦，今天持搜索票於劉男住所搜索，查扣關鍵證據，而劉男縱火的原因，不排除為雙方合作糾紛，但詳細原因仍需進一步製作筆錄釐清。

警方在火警現場發現一個遙控點火器。（記者陸運鋒翻攝）

劉男當天進入店家消費，並且試用背包。（記者陸運鋒翻攝）

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