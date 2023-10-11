獨家》「背包狂人」涉縱火 與軍品店糾紛早有劣跡

警方昨循線逮捕「背包狂人」創辦人劉尚燁，並從家中搜出遙控點火器等證據。（翻攝「背包狂人」臉書）

2023/10/11 13:26

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區瑞光路知名軍用品店「J-TECH翔穩軍品」7日晚間遭人放置遙控點火器引燃，所幸警消及時撲滅火勢，無人員傷亡，店家初估損失上百萬元，警方昨循線逮捕涉嫌縱火的「背包狂人」創辦人劉尚燁，並在其住處搜出遙控點火器等證據；警方初步調查，劉男疑似因宣稱自己背包遭仿冒，與店家起糾紛，過去他也與其他店家爆發類似糾紛，早非第一次。

據了解，劉男疑似與「J-TECH翔穩軍品」談合作，要求翔穩製作200個左右的板凳背包，但事後領取背包時卻起糾紛，只領了30個左右，其餘貨物不願領取，翔穩將剩下的背包自行吸收販賣，劉男卻在臉書指控翔穩賣的是仿冒品，翔穩不滿提告詐欺及妨害名譽。

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劉男捲入類似糾紛早非首次，2022年劉男就與Wilds 荒野露宿的總公司大元國際有業務上糾紛，同樣也是由劉男先在臉書上指控大元國際詐欺，大元國際反控劉男虛報營業額、侵占貨物、拖欠員工薪資等，並對劉男提告詐欺、侵占、背信等刑事案，大元國際曾在臉書在臉書發布影片，據了解雙方的糾紛仍在走司法程序。

更誇張的是，大元國際去年底還在臉書表示，因對劉男進行假扣押，前往劉男店內查封商品，卻在將商品搬上貨車運送時，運輸公司貨車竟然起火燒毀，成為該案的案外案。

警方調查，劉男有傷害、竊盜、詐欺、縱火等多項前科，本來就是生存遊戲及野營圈極具爭議的人物，在翔穩的監視器畫面中，拍攝到劉男曾到店內消費，並在背包區挑選背包，最後只買了個手機套就離店，劉男離去約一小時後，背包區就起火。

警方昨持搜索票劉男位於桃園楊梅的住家搜索，搜出縱火當天所穿衣物鞋子，及數個遙控點火器，將劉男依涉嫌縱火、公共危險罪帶回偵辦。

劉男疑似將點火器與汽油等助燃物放置背包內，離去店家後再透過裝置引火，監視器畫面雖未拍到劉男放置點火器的畫面，但在現場搜出的點火器與劉男家中搜出的點火器為同款，加上劉男與店家的業務糾紛，警方研判劉男涉有重嫌，但劉男目前否認犯案，檢警將持續釐清。

翔穩軍品過去曾接受「背包狂人」創辦人劉尚燁合作製作200個背包，完成後劉尚燁卻只提領30個，翔穩自行吸收上架販賣，劉男卻在臉書指控翔穩賣的是仿冒品，翔穩不滿提告詐欺及妨害名譽。 （記者鄭景議翻攝）

警方在劉男家中搜出遙控點火器。（記者鄭景議翻攝）

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