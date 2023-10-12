同業糾紛 「背包狂人」遙控火攻報復

警方在劉尚燁家中搜出遙控點火器。（記者鄭景議翻攝）

2023/10/12 05:30

〔記者鄭景議、陸運鋒／台北報導〕台北市內湖區瑞光路軍用品店「J-TECH翔穩軍品」，七日晚間遭人放置遙控點火器引燃，警消到場將火勢撲滅，幸無傷亡，店家初估損失上百萬元，警方追查發現，嫌犯為軍規戶外用品店「背包狂人」創辦人劉尚燁，疑因商務合作糾紛與店家起爭執，十日前往劉位於桃園的住處，搜出遙控點火裝置等相關證物，劉雖否認犯案，警方訊後仍依公共危險罪法辦。

據了解，劉男日前要求翔穩製作兩百個左右的板凳背包，但事後領取背包時卻起糾紛，只領了三十個左右，其餘貨物不願領取，翔穩將剩下的背包自行吸收販賣，劉男便在臉書指控翔穩販售仿冒背包，翔穩則在臉書反駁並前往警局提告詐欺及妨害名譽。

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七日晚間六時許，劉男趁著「翔穩」打烊前，穿著黑色外套、卡其色工作褲、戴著白色鴨舌帽及口罩進入店內，並且蹲下、站起試用至少三個背包，最後則選定購買一個手機袋後離去，而店員也發現劉來消費。

七時三十分翔穩打烊後，過了一個小時，背包區便竄出火光，接著起火燃燒，警消獲報趕抵破門，二十分鐘左右將火勢撲滅，燒損衣物及多個背包，面積約十平方公尺，無人傷亡，但現場除飄散濃厚汽油味，還發現一個遙控點火器。

警方事後蒐證，鎖定劉男涉有重嫌，十日持搜索票前往劉男位於桃園楊梅的住處，並搜出縱火當天所穿衣物鞋子，及數個遙控點火器等證物；監視器畫面雖未清楚拍到劉男放置點火器，但在現場搜出的點火器與劉男家中搜出的點火器為同款。

生存遊戲界爭議人物

傷害詐欺縱火樣樣來

據悉，劉男有傷害、竊盜、詐欺、縱火等多項前科，光是去年就牽涉多起刑、民事案，在生存遊戲界及野營圈都是極具爭議的人物。

劉男為海軍陸戰隊退伍，曾任水下爆破大隊，媒體報導過劉對前女友家暴，運用海軍陸戰隊技能以攀降方式潛入女友家中偷取財物，還劈腿追求登山女神曾格爾。

警方指出不排除劉以過去服役時的經歷製作遙控點火器，將持續調查釐清。

劉尚燁在臉書指控翔穩販售仿冒背包，翔穩則提告劉男詐欺。 （記者鄭景議翻攝）

警方昨循線逮捕「背包狂人」創辦人劉尚燁。（取自「背包狂人」臉書，記者鄭景議翻攝）

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