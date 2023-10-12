遙控火攻報復軍用品店 「背包狂人」創辦人被羈押

軍規戶外用品店「背包狂人」創辦人劉尚燁遙控火攻報復同業，士院裁定羈押。（翻攝「背包狂人」臉書）

2023/10/12 09:42

〔記者溫于德／台北報導〕台北市內湖區瑞光路軍用品店「J-TECH翔穩軍品」，上週六被人放置遙控點火器引燃，警消到場將火勢撲滅，幸無傷亡，店家初估損失上百萬元；事後警方追出是軍規戶外用品店「背包狂人」創辦人劉尚燁所為，本週二前往劉的住處將其逮捕，依公共危險罪移送，並經檢方複訊認定劉有串證之虞而聲請羈押，士林地院已裁准，隨後移往看守所。

據悉，劉男之所以會前往「J-TECH翔穩軍品」放置遙控點火器引燃，是因為他日前要求「翔穩」製作200個左右的板凳背包，但事後領取背包時卻起糾紛，只領了30個左右，其餘貨物不願領取，「翔穩」將剩下的背包自行吸收販賣，劉男便在臉書指控「翔穩」販售仿冒背包，「翔穩」則在臉書反駁並前往警局提告詐欺及妨害名譽。

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上週六晚間6時許，劉男趁著「翔穩」打烊前，穿著黑色外套、卡其色工作褲、戴著白色鴨舌帽及口罩進入店內，並且蹲下、站起試用至少3個背包，最後則選定購買1個手機袋後離去，而店員也發現劉來消費。

約莫1小時「翔穩」打烊後，背包區便竄出火光，接著起火燃燒，警消獲報趕抵破門並將火勢撲滅，燒損衣物及多個背包，面積約10平方公尺，無人傷亡，但現場除飄散濃厚汽油味，還發現一個遙控點火器。

警方事後蒐證，鎖定劉男涉有重嫌，本週二持搜索票前往劉男位於桃園楊梅的住處，並搜出縱火當天所穿衣物鞋子，及數個遙控點火器等證物；監視器畫面雖未清楚拍到劉男放置點火器，但在現場搜出的點火器與劉男家中搜出的點火器為同款。

據悉，劉男是海軍陸戰隊退伍，曾任水下爆破大隊，曾有傷害、竊盜、詐欺、縱火等多項前科，光是去年就牽涉多起刑、民事案，在生存遊戲界及野營圈都是極具爭議的人物。

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