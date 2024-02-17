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曾格爾質疑富商元配找網軍攻擊她 挨告脫身

曾格爾（見圖）。（資料照）

曾格爾（見圖）。（資料照）

2024/02/17 09:55

〔記者錢利忠／台北報導〕台灣女性登山者曾格爾被爆出勾搭已婚富商，與富商元配、仲誼公關創辦人岳啟儒爆發多起官司，曾格爾及曾父質疑岳啟儒找網軍和媒體攻擊她，被岳女及仲誼公關控告妨害名譽、個資法及偽造文書等罪；台北地檢署認為曾格爾的言論，是陳述她與岳女夫婦互動過程的主觀感受，也查無非法利用個資的行為，今將曾格爾及曾父不起訴。

去年3至4月間，曾格爾與父親多次接受媒體採訪，以及在臉書粉絲專頁上，評論曾格爾與岳啟儒之間的官司糾紛，曾格爾提及遭岳啟儒「仙人跳」等字眼，因此引來岳啟儒反擊提告。

岳啟儒指控，曾格爾不實發表遭岳啟儒仙人跳的言論、文章或影片，以及偽造岳啟儒指揮網軍抹黑曾格爾的對話紀錄，張貼在臉書粉絲專頁給不特定網友瀏覽，另涉外洩岳啟儒的LINE帳號、住家地址，為此控告曾格爾妨害名譽、非法利用個資及偽造文書等罪。

檢方調查，並無證據可證明相關對話紀錄是曾格爾所偽造，也查無曾格爾非法利用岳啟儒的LINE帳號或外洩個資等事證，而曾女發表的言論，是出於主觀感受，陳述她與岳啟儒及其富商丈夫之間的互動過程，因此認定曾格爾罪證不足，予以不起訴。

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