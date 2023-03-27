曾格爾勾搭已婚富商遭元配求償200萬 法院下午開庭將傳人夫作證

台灣美女登山家曾格爾因介入已婚富商家庭，遭元配提告求償，士院下午再度開庭，將傳富商陳坤保作證。（資料照）

2023/03/27 11:00

〔記者溫于德／台北報導〕被稱為「登山女神」的台灣美女登山家曾格爾，去年被週刊爆料介入已婚富商陳坤保家庭，元配以侵害配偶權為由向曾格爾提告求償200萬元，士林地院民庭下午將再度開庭，預計「事主」陳坤保將到庭作證。

週刊去年10月報導指出，曾格爾因為募款認識已婚陳坤保，主動約陳男開房間；去年8月曾格爾返國，在檢疫期間違規外出與陳男相約投宿北投某高檔溫泉飯店，因過程互傳訊息，意外被陳妻透過同步連動的iPad發現不倫戀。

請繼續往下閱讀...

陳妻去年9月告上士院並對曾格爾求償200萬元。士院去年11月28日首度開庭，雙方均委由律師到庭，陳妻律師吳彥鋒庭後勸曾格爾「回頭才是岸」，曾格爾則透過律師表達拒談和解。

律師吳彥鋒表示，曾格爾否認知情富商已婚，但根據簡訊前後文可知，富商曾表明自己的小孩要出國，相信民眾自有評斷，況且，曾格爾強調自己沒有跟富商前往溫泉飯店，卻與富商承認有去的說法不同

吳彥鋒認為，曾格爾透過簡訊主動邀富商前往溫泉飯店，姑不論兩人是否實際前往，光光主動邀約便已侵害元配配偶權，且兩人確實有去，還訂早餐並安排按摩。

吳彥鋒也指，從簡訊可知，兩人安排按摩當天，因曾格爾下午要去拜訪募款單位，將原本按摩時間從12時提前到11時。吳同時勸曾格爾「船到江心補漏遲，趕緊回頭才是岸」，切勿想用謊言掩蓋，否則只會製造更多謊言。

本案之所以繼續受矚，除了因為今日再度開庭將傳喚陳坤保外，也由於曾格爾日前透過影片表示，因為沒有讓陳妻簽下她的經紀約才遭報復；曾的做法再度觸怒陳妻，除在臉書發長文痛批，也考慮對曾提起刑事妨害名譽告訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法