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    曼谷中企承建大樓震垮！他曝「0403強震」泰媒大讚台北101

    泰國媒體TNN在去年0403大地震中，專門為台北101的防震技術進行報導。（擷取自TNN/YT）

    泰國媒體TNN在去年0403大地震中，專門為台北101的防震技術進行報導。（擷取自TNN/YT）

    2025/03/31 14:05

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    中企承建審計署21億大樓震垮 曼谷爛尾30年「鬼樓」卻毫髮無傷

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日發生規模7.7強震，位於泰國曼谷、由中國鐵路工程總公司（CREC）子公司「中鐵十局」承建的審計署辦公大樓工地轟然倒塌，造成多人死傷。近日有網友翻出泰媒去年針對台北101在規模7.1的「0403花蓮大地震」及先前其他地震後仍屹立不搖的報導，兩棟建築的對比再次引發熱議。

    一名網友昨（30）日在「Threads」分享泰國媒體「TNN」的報導畫面，內容介紹台北101享譽全球的阻尼器等防震設計，讓他不禁感嘆「這一刻，對於自己是台灣人感到很驕傲」。貼文一出吸引近3萬人按讚，網友紛紛留言「台灣防震技術世界一流」、「沒有比較就沒有傷害」、「光曼谷那棟30年爛尾樓就完勝中國豆腐渣審計大樓了，根本不需要101出馬」。

    其實，這段新聞畫面是在2024年4月3日所發布，當時台灣經歷花東0403大地震，「TNN」特地以「台北101曾是世界最高建築，為何能在這場大地震中倖存？」進行報導，還不忘放上台灣國旗。

    如今，這段報導在0403地震一周年前夕再被挖出，和中國承建、造價高達21.3億泰銖（約新台幣20.8億元）的泰國國家審計署辦公大樓倒塌慘況形成鮮明對比，也再度引發對中國建築安全和施工品質的討論。

    此外，曼谷市中心一棟爛尾30年的鬼樓「沙吞獨特大樓」（Sathorn Unique Tower）也在28日的強震中屹立不搖，泰國網友諷刺地說「1997年停工的鬼樓屹立不搖，外觀毫髮無傷，反觀新建的國家審計署大樓竟然倒了」。

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