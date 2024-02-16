雙重打擊！收到前妻的兒子滿月油飯 離婚夫還莫名其妙當了爸爸

李男離婚後收到前妻兒子滿月油飯，還當了爸爸，氣得提出告訴，但一、二審都認為孩子的父親不是李男。（情境照）

2024/02/16 12:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕李姓男子與李姓女子兩人結婚約9年，李女卻與鄧姓男子婚外情，李男夫妻兩人婚姻為此破裂，2021年1月7日離婚後，李男卻收到李女與鄧男的新生兒滿月油飯，更慘的是，戶政事務所認為李女受孕時，與李男尚未離婚，把新生兒的父親登記為李男，李男氣得控告兩人索賠100萬元。醫師答覆法院說，推估李女懷孕時間是同年1月13日至15日，法官雖認為李女是在離婚後才受孕，但仍認定李女尚未離婚，即與鄧男交往，判決兩人應賠償李男20萬元。

判決書指出，李男提起民事訴訟主張，他與李女（兩人同姓）結婚約9年，李女卻在2020年起行跡詭異，他因工作繁忙，僅勸誡李女應以家庭為重，不料，同年11月間，情況更惡化，李女與鄧男出遊，還於臉書中與鄧男互以愛心標示彼此，以暗語「520」（我愛你）互相稱呼，導致他與李女婚姻破裂，於2021年1月7日離婚。

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李男指控說，離婚後自己與李女已無關係，他卻收到李女與鄧男的新生兒滿月油飯，且李女於臉書中張貼的媽媽手冊顯示，李女於2021年1月底產檢時，懷孕已經4週又3日（同年10月誕生），顯見李女是2020年底或2021年初受孕，當時他與李女還是夫妻，戶政事務所認定此新生兒是他的兒子，李女向法院控告他，提出「確認親子關係不存在訴訟」（確認新生兒非李男之子），造成他身心遭受極大苦痛，李女與鄧男應連帶賠償100萬元。

李女與鄧男答辯說，此新生兒提早1至2週誕生，李女並非與李男在婚姻狀態中懷孕，至於兩人對話中有暗語520（我愛你），這是斷章取義，李女生性熱情大方，時常將「我愛你」掛在嘴邊，愛心符號也是大部分人常使用的符號。

台中地方法院認為，證物顯示李女與鄧男於2020年8月起，就互道「我愛你」，有超乎正常男女友人交往之情，已侵害李男配偶權，至於新生兒的父親是誰？醫院回覆法院指稱，2021年1月底產檢時，因為排卵和受精是在月經週期開始的大約兩週之後發生，因此，李女當時懷孕4週，其實胚胎才2週大，醫師推算的受胎時間，是2021年1月13日至15日。

法官強調，新生兒的父親應非李男，不過，李女尚未與李男離婚之前，與鄧男有親密交往關係，侵害李男配偶權，兩人應賠償20萬元，3人都不服判決而上訴，高等法院台中分院見解與一審相同，駁回雙方上訴，全案確定。

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