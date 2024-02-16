阿兵哥搞上同袍妻 東窗事發後喊冤：她不喜歡我

阿佑（化名）得知妻子與軍中同袍發生不倫怒提離婚。示意圖。（資料照）

2024/02/16 13:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓職業軍人與軍中同袍阿佑（化名）的妻子蕭女發生婚外情，阿佑得知此事氣得和妻子離婚，並向蔡男提告求償100萬元，蔡男雖坦承與蕭女不倫，但辯稱自己是「工具人」，被蕭女用來報復阿佑，蕭女並不喜歡自己，但法官認為蔡男確實侵害阿佑的配偶權，判他應賠30萬元。

判決指出，阿佑與蕭女於2021年1月結婚，兩人育有2名子女，2021年10月，蕭女出軌蔡男，雙方維持不倫戀長達1年半才被阿佑發覺此事，阿佑氣得與蕭女離婚，並向蔡男提告求償100萬元。

請繼續往下閱讀...

高雄地院審理時，蔡男坦承蕭女是姊姊的閨蜜，他跟蕭女認識很多年，也知道她有老公，但蕭女是為了報復阿佑，主動勾引他，兩人雖然發生過親密行為，但蕭女曾坦白不喜歡自己，他也一直把自己當成「工具人」，沒有陷入太深，因此不認為自己有侵害到阿佑的配偶權。

但法官認為，蔡男明知蕭女為有配偶之人，卻仍與之為男女關係交往，結果被阿佑發現後，導致兩人離婚，確有不法侵害阿佑配偶法益，且情節確屬重大，考量雙方都是職業軍人、以及地位、經濟能力和阿佑因此所遭受精神上痛苦程度，判蔡男應賠30萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法