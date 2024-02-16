為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

阿兵哥搞上同袍妻 東窗事發後喊冤：她不喜歡我

阿佑（化名）得知妻子與軍中同袍發生不倫怒提離婚。示意圖。（資料照）

阿佑（化名）得知妻子與軍中同袍發生不倫怒提離婚。示意圖。（資料照）

2024/02/16 13:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓職業軍人與軍中同袍阿佑（化名）的妻子蕭女發生婚外情，阿佑得知此事氣得和妻子離婚，並向蔡男提告求償100萬元，蔡男雖坦承與蕭女不倫，但辯稱自己是「工具人」，被蕭女用來報復阿佑，蕭女並不喜歡自己，但法官認為蔡男確實侵害阿佑的配偶權，判他應賠30萬元。

判決指出，阿佑與蕭女於2021年1月結婚，兩人育有2名子女，2021年10月，蕭女出軌蔡男，雙方維持不倫戀長達1年半才被阿佑發覺此事，阿佑氣得與蕭女離婚，並向蔡男提告求償100萬元。

高雄地院審理時，蔡男坦承蕭女是姊姊的閨蜜，他跟蕭女認識很多年，也知道她有老公，但蕭女是為了報復阿佑，主動勾引他，兩人雖然發生過親密行為，但蕭女曾坦白不喜歡自己，他也一直把自己當成「工具人」，沒有陷入太深，因此不認為自己有侵害到阿佑的配偶權。

但法官認為，蔡男明知蕭女為有配偶之人，卻仍與之為男女關係交往，結果被阿佑發現後，導致兩人離婚，確有不法侵害阿佑配偶法益，且情節確屬重大，考量雙方都是職業軍人、以及地位、經濟能力和阿佑因此所遭受精神上痛苦程度，判蔡男應賠30萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
雙重打擊！收到前妻的兒子滿月油飯 離婚夫還莫名其妙當了爸爸
2024/02/16 12:09

雙重打擊！收到前妻的兒子滿月油飯 離婚夫還莫名其妙當了爸爸
新科「日本小姐」認了當小三 烏克蘭裔佳麗退還后冠
2024/02/05 21:45

新科「日本小姐」認了當小三 烏克蘭裔佳麗退還后冠

關鍵建設挹注 石門水庫觀光價值嶄露頭角
老公情人節買花送別人…… 「試車」密語曝姦情
2024/02/05 07:15

老公情人節買花送別人…… 「試車」密語曝姦情
董娘外遇工程師 常同天請假露餡
2024/02/05 05:30

董娘外遇工程師 常同天請假露餡
中國妻偷吃人夫還懷種 吵架竟氣到小王家潑汽油
2024/02/04 10:29

中國妻偷吃人夫還懷種 吵架竟氣到小王家潑汽油
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播