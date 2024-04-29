男教授研究室涉性侵女學生！逞慾後竟問「還有下次嗎」

新北地檢署。（資料照）

2024/04/29 22:55

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男教授涉性侵女學生 北部某國立大學調查：該生仍修師課程 命師請假迴避

〔記者王定傳／新北報導〕有網友近日在社群軟體Dcard張貼文章指控，北部某知名大學男教授利用協助女大生撰寫論文名義，涉嫌在大學研究室性侵女大生，且涉案男教授疑似某知名法律系教授；對此，新北地檢署今日證實確實有此案在調查中，但案情等細節不便說明。

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該網友指控，其女性友人在某知名國立大學讀書，為了準備考研究所的小論文，找系上教授指導，怎料，對方當了指導教授後，開始在大半夜瘋狂傳訊騷擾：「想不想要找炮友」、「好想上妳，我想X死你」，甚至嗆說：「不繼續教她的小論文、會把她名聲搞臭」等，友人因遭受威脅加上有一門必修課程是這名教授所教，因此決定再忍耐。

網友指，有一天，該教授以威脅口氣，脅迫友人趕到學校研究室，等她抵達沒多久後，這名教授開始對其友人親吻、上下其手，最後強拉進研究室小房間性侵，結束後要求刪除對話訊息，甚至詢問：「還可不可以有下一次」。

這名網友指，友人身心受創決定提告，「不論是學校的人，或是警察都認為，他的犯案手法嫻熟到不像是第一次，但卻從未有人發現這匹惡狼在教育界肆意妄為」。

這名網友提及：「現在才意識到其實狼師這個議題離我們非常近…也希望可以讓更多受害者願意站出來共同表態」、「為人師表卻做出這種沒有道德底線甚至觸法的事，對象還是自己的學生，教育部說好的性平修法真的有保證學生可以有安全、健康的環境嗎？」、「狼師這個議題，沒有人是局外人」；據了解，檢警針對此案已介入進行調查。

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