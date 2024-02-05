董娘外遇工程師 常同天請假露餡

蔡男辯稱僅發生兩次性關係，當時不知董娘已婚。董娘卻證稱全公司都知她已婚生子，並細數交往期間十次性行為確切日期，打臉前情夫。（資料照示意圖）

2024/02/05 05:30

天雷地火 夫驚見曖昧訊息

〔記者楊國文／台北報導〕新北市某營造公司董娘，三年前任職另一家股票上市的營造公司時，外遇蔡姓男工程師，兩人愛得火熱，交往僅一個半月即發生十次性行為，還數度同一天請假偷情，董娘的丈夫林姓董事長意外發現二人對話訊息，怒告蔡男求償二百萬元，高等法院判蔡男應賠償廿萬元。可上訴。

一個多月戰十次 工程師還否認

蔡男與董娘任職的大型營造公司，是晶圓代工大廠的協力廠商，董娘的林姓丈丈則是經營另一家營造公司，董娘夫婦十一年前結婚，二○二○年她前往上市營造公司工作，同事蔡男雖知她已是人妻，仍於同年九月起展開追求，常傳送示愛的曖昧訊息、陪她下班，十二月中旬開始交往偷情。

請繼續往下閱讀...

工程師挨告 拗不知董娘已婚

林男無意間發現妻子的曖昧對話才恍然大悟，追問得知「小王」身分，妻坦言自該年十二月中旬至隔年一月底婚外情。林男認為配偶權遭侵害，告蔡求償兩百萬。蔡辯稱僅發生兩次性關係，當時不知董娘已婚。董娘卻證稱全公司都知她已婚生子，並細數交往期間十次性行為確切日期，打臉前情夫。

工程師判賠40萬 二審打對折

台北地院調查，蔡男與董娘於二○二一年一月七、十一、十二日皆請假，與幽會日期吻合，採信她的證詞，判蔡應賠四十萬元。二審高院認為蔡和董娘是共同侵權，有連帶賠償責任，應分擔賠償金，改判蔡只須賠廿萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法