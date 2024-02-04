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首頁　>　社會

中國妻偷吃人夫還懷種 吵架竟氣到小王家潑汽油

新竹地院。（資料照）

新竹地院。（資料照）

2024/02/04 10:29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓男子前往中國迎娶郭女，10年後在酒店工作的郭女認識李姓人夫，雙方愛得死去活來，郭女不僅懷了李男的種，甚至在二人發生感情糾紛時，還到李家潑汽油，事情鬧大陳男才知妻子在外偷吃，憤而向二人連帶求償百萬，新竹地院判二人需賠20萬。

陳男說，102年7月在中國與郭女結婚，婚後來台居住並育有一名子女。妻子在酒店認識李男，明知李男已婚，卻仍與其交往長達2年，李男多次假藉出差之名外宿，並與郭女發生多次性行為。

110年10月2人發生感情糾紛，郭女酒後到李男住處潑灑汽油，欲以打火機點燃放火，他才知2人發生婚外情關係。

陳男說二人交往期間，郭女曾懷孕，並商量欲拍攝婚紗照，妻子甚至以訊息辱罵他，多次到他住處騷擾、撥打電話恐嚇，經他以存證信函警告後，被告2人仍不知悔改，持續交往。讓他身心承受極大痛苦，憤而向二人連帶求償100萬元。

法官觀諸被告2人間對話紀錄，互以「老公」、「老婆」相稱，互道「我愛你」等語，甚為親暱，甚至具體談論2人間性事，就現今一般之社會觀念而言，顯已逾越大眾所能接受普通朋友之社交行為，因此判二人需賠償20萬。

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