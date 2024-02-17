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林千又控闖屋偷包損失600萬 富商男友到案稱一時氣憤已歸還

賴姓富商推著行李箱，搭乘白牌計程車的身影被錄下。（記者邱俊福翻攝）

賴姓富商推著行李箱，搭乘白牌計程車的身影被錄下。（記者邱俊福翻攝）

2024/02/17 19:09

〔記者邱俊福／台北報導〕納豆的前任女友林千又指控，遭賴姓富商男友闖入租屋處翻箱倒櫃，將共價值600萬元的愛馬仕等包包全竊走。北市警中山分局中一派出所受理報案後，賴男於警方通知下，今天中午到案說明，據悉他初步表達雙方交往同居，平時會給包包、生活費，因雙方鬧得不愉快，一時氣憤就拿回送的東西，但昨天凌晨已全部主動歸還；警方將依法函送檢方偵辦。

警方調查，前天凌晨零時40分許，賴男進入林女位於北市林森北路的租屋處，將其家裡物品翻弄的一團亂，隨後推著林女的一只行李箱，搭乘白牌計程車離去。下午2時許，林女返家時，見到屋內慘狀，經清點發現愛馬仕等14個名牌包包，以及一只行李箱都不翼而飛，立即報警。

警方據報後，馬上派鑑識人員到場採證，而林女從相關監視器錄下的身影，指證為賴姓男友所為，憤而提告竊盜、毀損、侵入住宅等罪嫌。另林女表達賴姓男友於IG有暗示她，與前男友有不正當交往關係，涉及妨害名譽，一併提吿。

賴男接獲警方通知到案說明，認為雙方同居，給予的生活費包括房租，且包包是他所送，氣憤下才取走，但取物時確實有毀損到桌子，妨害名譽部分為一時氣憤才留言，全案經偵訊1個多小時，他步出派出所面對媒體訪問，不發一語快步搭車離去，全案將依侵占、竊盜、毀損、侵入住宅、妨害名譽等罪嫌函送檢方偵辦。

賴姓富商面對媒體不發一語。（記者邱俊福翻攝）

賴姓富商面對媒體不發一語。（記者邱俊福翻攝）

林千又。（資料照，翻攝自IG）

林千又。（資料照，翻攝自IG）

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