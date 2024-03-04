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警政署春節後掃黑肅槍 掃蕩治平對象399人

台北市刑大大隊長盧俊宏（右）報告掃黑成果。（記者姚岳宏攝）

台北市刑大大隊長盧俊宏（右）報告掃黑成果。（記者姚岳宏攝）

2024/03/04 13:21

〔記者姚岳宏／台北報導〕春節期間北市發生黑幫當街開8槍等槍擊案，為打擊黑幫囂張氣焰，警政署聯合台灣高等檢察署，自2月19日至29日，實施全國同步掃黑、肅槍行動專案，警政署長黃明昭表示，槍砲彈藥刀械管制條例去年修法後，公然開槍可處七年以上重罪，籲勿以身試法，警方會強力掃蕩黑幫延伸的槍械、詐欺、毒品走私等犯罪；黃同時提醒，近來春酒期間，只要以幫派名義或有標誌舉辦春酒者，會列為首要檢肅目標、強力打擊掃蕩，警方對黑幫絕對零容忍。

警政署指出，本次掃黑專案期間，除立即偵破相關犯罪案件，並擴大掃蕩幫派賴以為生的行業處所，專案期間共執行治平專案65件、查獲犯嫌399人，查扣不法金流達新台幣115萬餘元，破獲改造槍械場所12處、查扣各式槍械77枝。

本次掃黑肅槍專案行動共動員全國警力8806人，執行到案包括竹聯幫仁堂（明仁會、弘仁會）、信堂，天道盟太陽會等黑幫，並掃蕩所圍事經營與經常活動處所共計2125處。

警政署強調，為發揮打擊幫派跨區犯罪最大能量，自2019年6月起推動實施「治平案件整合協調平台」機制，根據各警察機關提供幫派犯罪個案活動資訊，由警政署主動拼湊出犯罪全貌，統合交付相關單位偵蒐查緝，以強化犯罪事證、擴大打擊力道。

截至今年2月29日止，透過此一平台，已交付執行到案治平專案112案、查緝犯嫌849人；本次專案期間，更透過平臺整合執行治平專案5案、查緝犯嫌46人，展現警察機關協調整合、區域聯防與快速打擊作為。

新北市刑大大隊長蕭瑞豪（左）報告掃黑成果。（記者姚岳宏攝）

新北市刑大大隊長蕭瑞豪（左）報告掃黑成果。（記者姚岳宏攝）

警政署舉辦掃黑專案記者會，由左至右，刑事局副局長陳炯旭、局長周幼偉、署長黃明昭、副局長黃壬聰、副局長林信雄。（記者姚岳宏攝））

警政署舉辦掃黑專案記者會，由左至右，刑事局副局長陳炯旭、局長周幼偉、署長黃明昭、副局長黃壬聰、副局長林信雄。（記者姚岳宏攝））

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