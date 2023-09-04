新任刑事局長周幼偉嗆黑幫猶如寄生蟲 定會持續掃蕩

新任刑事局長周幼偉強調針對黑幫詐欺會嚴加重打，不容許作惡。（記者姚岳宏攝）

2023/09/04 16:24

〔記者姚岳宏／台北報導〕新任刑事警察局長周幼偉上任後積極強化打詐，自8月21日至30日規劃10天執行「全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」，共查獲詐欺集團217件、犯嫌1076人，查扣1億3580萬餘元，同時掃蕩包括竹聯、天道等黑道幫派39件241人，周幼偉視察專案績效時指出，竹聯幫等黑道靠詐欺牟利，危害社會，猶如寄生蟲，警方一定會持續掃蕩。

周幼偉強調，幫派一直在後面對我們老百姓吸血，還殘害他們的財產，等於是社會的寄生蟲，警方一定要嚴加重打，對幕後打假投資或使用毒品部分，絕對不能容許他們作惡。

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警政署指出，此次專案期間，共掃蕩黑道幫派39件241人（竹聯幫11件、天道盟3件、北聯幫1件、三環幫1件、其他幫派組合23件）、查扣不法金流467萬餘元；查獲非法槍械案件53件60人、各式槍械66枝（非制式槍枝61枝、模擬槍5枝）及改造槍械場所5處。

刑事局表示，本次專案期間查獲多起重大詐欺、治平案件，包括偵第七大隊破獲「竹聯幫梅花堂涉嫌假投資詐欺集團」案，高姓犯嫌招募同夥組成詐欺水房，先由機房以假投資手法，騙取被害人信任，隨即要求匯款轉帳並將贓款分層化，共查緝23嫌到案。查扣電腦、手機3、跨境網卡276張等贓證物。

偵第九大隊則偵破「竹聯幫仁堂涉嫌假投資詐欺車手集團」案，黃姓犯嫌招募同夥組成假投資詐欺車手集團，先由機房以假投資手法，騙取被害人信任，隨即要求匯款轉帳並將贓款分層化，隨後由該集團車手將被害贓款取出，共查緝27嫌到案，查扣現金226萬元及大批假證件、印章。

此外，台北市中山警分局偵破「竹聯幫地堂赤龍會涉嫌暴力犯罪集團案」案，以郭姓犯嫌為首的竹聯幫分子，橫行北部地區暴力討債，共查5嫌到案，查扣赤龍會背心、毒咖啡包70包、安非他命、K他命等贓證物。

周幼偉表示，打擊詐欺犯罪、掃蕩黑幫、黑槍，向來是警察治安工作重點，尤其針對氣焰囂張黑幫組織涉及經營詐欺、網路賭博、洗錢等不法犯罪，警方將雷厲風行強力查緝，溯源刨根，追出幕後協助犯罪之科技、金融專業人員及幫派首腦，強力剷除犯罪組織勢力。

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周幼偉嗆黑幫宛如寄生蟲，會嚴加重打，不容許作惡。（記者姚岳宏攝）

周幼偉嗆黑幫宛如寄生蟲，會嚴加重打，不容許作惡。（記者姚岳宏攝）

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