大選維安指揮所揭牌 展開全國掃蕩

警政署昨舉行「第16任總統副總統暨第11屆立法委員選舉」治安維護工作聯合指揮所揭牌儀式，由內政部部長林右昌率同警政署署長黃明昭及全國各縣市警察局局長，一同揭牌。（記者邱俊福攝）

2023/10/28 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕距離明年一月大選僅剩兩個多月，警政署昨天舉行「第十六任總統副總統暨第十一屆立法委員選舉」治安維護工作聯合指揮所的成立儀式，由內政部長林右昌率警政署長黃明昭及全國各縣市警察局長一同揭牌，宣示貫徹維護選舉治安決心；警政署也於二十三日展開全國同步「打詐、掃黑、肅槍」專案行動，為期十天。

林右昌致詞表示，聯合指揮所揭牌後，代表選務工作進入另一個階段，而這次的總統與立委選舉對民主發展非常關鍵，包括假訊息的查處與杜絕境外勢力的介選都是相關選舉的重點工作，以確保這次選舉的公平與公正；林右昌同時期勉所有警務人員，一定要確保選舉過程一切平順，選舉結束後也要持續維護整個社會治安的穩定。

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警政署指出，這次藉由揭牌活動，宣示貫徹維護選舉治安決心，全力執行「阻絕境外勢力、資金介入選舉」、「杜絕假訊息干擾、影響選舉公平」、「嚴查賄選、斷絕賭盤」和「防止暴力、嚴密維安」等四項重點工作，同時要求各警察機關做好「精準打擊選舉犯罪」、「全力做好選舉維安」、「強化防範不法干擾」及「關懷同仁鼓舞士氣」等工作；昨天並在警政署大禮堂與各警察機關連線視訊，瞭解選舉相關維安作為。

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