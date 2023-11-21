訪視中市警局頒破案獎金 黃明昭：落實選舉查賄及維安

警政署長黃明昭今天訪視台中市警局，要求落實選舉查賄及維安。（市警局提供）

2023/11/21 17:57

〔記者許國楨／台中報導〕距明年初大選投票日54天，警政署長黃明昭今（21）日訪視台中市警局，強調警方應嚴守行政中立、謹言慎行，避免不當言行造成負面渲染，會中並頒發近期破獲暴力犯罪集團及重大刑案等慰勉金及選舉工作慰問金，鼓勵同仁勇於打擊犯罪，全力做好選舉安全維護工作，並防堵賄選情事發生。

黃明昭今天下午率刑事局長周幼偉、警政署保安組長李權哲到中市警局，黃指出，為維護選前治安狀況，必須強化選舉期間候選人人身及競選活動安全維護外，同時應注意投開票所秩序及干擾投票案件應變處置，提高有效賄選情資布建及重點地區布雷。

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同時配合全國同步掃蕩及淨化選前社會治安，防範幫派槍械暴力危害與防制選舉賭盤，於選舉期間嚴守行政中立及落實個人風紀，展現強力執法遏止暴徒挑戰公權力事件，尤其轄內有黑道幫派背景及特定政黨參選人加強監控，以嚴防組織幫派透過不法勢力等方式介入影響選情，另也要強化蒐報境外勢力介入選舉，確保選舉能平和順利。

台中市警局表示，近日除配合台中地檢署至各分局實施選舉查察座談、意見交流，強化員警查賄技巧與觀念外，也定期召開選舉查察專案會議，展現查賄的決心與態度；局長李文章表示，今年下半年開始為淨化選前治安，全面執行肅槍、掃黑、打詐、緝毒、賭博等專案，防制暴力介入選舉。

尤其選情日趨白熱化，除查緝選舉賭盤、阻絕境外勢力影響選舉，秉持檢警調各單位成功查賄合作經驗，持續交流與分享情資，全力以赴做好選舉查察工作，並呼籲民眾如發現賄選情資，可撥打110報案專線或賄選檢舉專線「0800-024099#4」，還有高額檢舉獎金可領取，加入反賄選行列，共同建立乾淨、廉政選舉環境。

警政署長黃明昭今天訪視台中市警局，要求落實選舉查賄及維安。（市警局提供）

黃明昭頒發破案獎金，由台中市警局長李文章代表接受。（市警局提供）

黃明昭頒發破案獎金，由台中市警局長李文章代表接受。（市警局提供）

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