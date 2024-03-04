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北市信義區辣妹醉倒天橋 遭「快遞男」撿屍性侵弄醒她稱「再一下下就好」

夜店辣妹在北市信義區夜店旁天橋醉倒，簡姓男子竟撿屍性侵，她被弄痛醒來，簡男竟稱「再一下下就好」，高等法院依乘機性交罪判他4年6月徒刑。（記者楊國文攝）＃

夜店辣妹在北市信義區夜店旁天橋醉倒，簡姓男子竟撿屍性侵，她被弄痛醒來，簡男竟稱「再一下下就好」，高等法院依乘機性交罪判他4年6月徒刑。（記者楊國文攝）＃

2024/03/04 10:04

〔記者楊國文／台北報導〕從事快遞工作的簡姓男子3年前凌晨在北市信義區夜店旁天橋上對酒醉吸毒的辣妹「撿屍」脫去內衣褲，並指侵，被害人痛醒後欲掙脫，簡男因性慾高漲，堅不罷手還稱「再一下下就好」，她不顧春光外洩，爬到天橋樓梯處呼救，簡男才被嚇跑，仍被警方查獲到案，高等法院依乘機性交罪判簡男4年6月徒刑，可上訴。

被害人並對簡男提起民事賠償，索賠140萬元，台北地院認為，簡男利用被害人酒醉吸毒而意識不清之際，竟在信義區人來人往的天橋，脫去她的衣物，撿屍性侵，使她身心受創，至今仍持續到精神科看診，日前判他應賠償100萬元。可上訴。

檢方起訴指出，簡男2021年1月3日（周日）凌晨3時，在北市信義區某知名夜店旁的天橋上，見一名年輕辣妹因酒醉坐臥在天橋上。簡男心生淫念，經來回上下天橋數次觀察辣妹周邊動靜後，確定她已酒醉，且附近沒有行人，將她帶到天橋的隱蔽處，將她的連身裙、胸罩、內褲脫掉後，先猥褻再指侵。

辣妹被簡男的指侵弄痛而醒來，發現自己光滑滑，立即用手推開、腳踹方式企圖掙脫，但簡男仍不罷手，要求「再一下下就好」、「再一下下就好」。辣妹受驚，不顧自己衣不蔽體，用盡全身力氣掙脫簡男，爬到天橋樓梯處呼救，簡男見狀，嚇得逃離。

警方循線將他查獲到案，檢方依據辣辣證詞、身上左、右乳房等處、下體外陰部都驗到簡男唾液的DNA、精液，依乘機性交罪起訴。

法院審理時，簡男否認撿屍性侵，辯稱當天是元旦連假，他只要假日都去案發的信義區商圈制止那些要撿屍回家性侵的人。當時，他看到可疑男子在喝醉的辣妹附近徘徊，不久，他聽到辣妹哭說有人要強姦她，趕過去時，看到她胸部外露，內褲被脫掉，才幫她穿好內褲，其DNA可能不小心沾染到她的胸部，絕未侵犯她。

但辣妹指證，從夜店出來後，想到天橋吹吹風，因為喝茫了，才會醉倒沒有意識，後來因感覺下體很痛，醒來看到簡男一直亂摸、親她並指侵，她拼命掙脫，簡男竟說「再一下下就好」、「再一下下就好」，她整個人被嚇醒，才用盡全身力氣推開他，爬到天橋樓梯處大聲求救。

台北地院認定簡男犯行明確，且犯後飾圖狡辯，毫無悔意，依乘機性交罪判刑4年6月。

簡男不服判決，上訴高等法院，高院審理後仍判決簡男4年6月。可上訴。

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