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    他PUB撿屍街頭激情 她口交後喊卡被硬上

    調酒師性侵女子聲請再審，經高雄高分院駁回，又提抗告吞敗。（記者鮑建信攝）

    調酒師性侵女子聲請再審，經高雄高分院駁回，又提抗告吞敗。（記者鮑建信攝）

    2023/05/23 07:29

    〔記者鮑建信／高雄報導〕調酒師「阿國」（化名（PUB「撿屍」，街頭激情演出，女方配合口交後突然喊卡，卻被強行「嘿咻」，僅著內衣褲跑回PUB哭訴；「阿國」被判刑3年2月定讞後，聲請再審被高等法院高雄分院駁回，提抗告求翻案又吞敗。

    據了解，2020年8月7日凌晨2點多，被告阿國在苓雅某家PUB，搭訕結識「小真」（化名），帶往騎樓激情接吻、愛撫，又轉往附近巷口路旁，持續親密肢體接觸並口交。

    阿國想進一步「嘿咻」，「小真」突然清醒拒絕，欲離開卻被抓住，並遭強行脫衣、性侵，經奮力掙脫後，僅穿內衣、褲抱著洋裝逃回PUB前蹲地崩潰大哭，保全人員等見狀報警處理。

    「小真」指稱，案發後惡夢不斷，精神也出問題，持續服藥將近1年，無法接受人多的地方，有時會害怕和異性四目交接，還是會想到可怕的場景，請依法加重其刑。

    地院審酌阿國認罪並積極與「小真」和解彌補過錯，但未獲得諒解，判刑3年2月。不料，高雄高分院審理期間，阿國卻翻供，堅稱兩情相悅，法官雖認為所辯不足採，但因檢方未上訴，依法量刑不能比原審重，因此刑度不變，他不服上訴，被最高法院駁回定讞。

    阿國仍然不死心，向高雄高分院提起再審，又向最高法院抗告，接連吞敗。

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