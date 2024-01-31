醉女搭小黃 色男駕車尾隨裝好友「撿屍」

阮姓男子駕車尾隨女子的計程車，待女方抵達家門，再停車上前打開計程車門，假裝是她朋友要扶她回家，卻是帶到摩鐵開房間性侵。（情境照）

2024/01/31 12:26

〔記者張文川／台北報導〕一名女子4年前與朋友唱KTV喝醉，友人幫她叫計程車，被在店外尋找撿屍目標的阮姓男子盯上，駕車尾隨女子的車，待女方抵達家門，他再停車上前打開計程車門，假裝是她朋友要扶她回家，卻是帶到摩鐵開房間性侵。歷審皆依乘機性交罪判阮男4年徒刑定讞。

檢警調查，2021年2月28日清晨6時許，阮男在KTV附近，見一名顯然酒醉的女子獨自搭乘計程車離開，遂開車尾隨小黃到女方的新北市住家後，下車至小黃旁開啟車門，向郭姓運將謊稱是她的朋友，為了安全起見而開車護駕，隨即把她帶走，司機不疑有詐而放人，阮男再開車將她載至蘆洲區摩鐵開房間乘機性侵她。

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被害人酒醒後報警，阮男辯說是你情我願沒有強迫，警方找到郭姓司機，郭證稱被害人當時已經酒醉，阮男跑過來聲稱是她的朋友，並把她帶走，監視器畫面更顯示阮男從錢櫃KTV就開始一路尾隨她到家。

一審新北地院認為，被害人案發時僅能簡單互動，已因喝醉陷入不能或不知抗拒狀態，阮男尾隨乘機性交，經認定有罪，審酌他已婚有小孩、未賠償、不認罪，判刑4年。

阮男上訴，高院依摩鐵監視器畫面認定被害女子當時確實意識不清、步履蹣跚，已然喝茫，阮男確實乘人之危犯案，駁回上訴。最高法院亦認為上訴沒理由，維持4年刑期定讞。

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